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Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek - Son Dakika

Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek

03.11.2021 17:00

Vergi, harç ve cezaları doğrudan etkileyen yeniden değerleme oranı 2022 için yüzde 36.2 oldu. Bu oran yurt dışından yanında telefon getirmek isteyenleri de yakından ilgilendiriyor. Yeniden değerleme oranına göre, 2021 yılı için 2006 TL olan IMEI kayıt ücreti yeni yılda 726 TL daha artırılarak 2.732 TL'ye çıkarılacak. Bu rakam 2017 yılında ise 149 TL idi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Her sene, yeni yılda vergi, harç ve ceza miktarlarında uygulanacak artış için ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor.

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre yıllık ÜFE, yani yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 oldu. Dolayısıyla vergi, harç, ceza, pasaport ücreti gibi rakamlarda 2022'de yüzde 36.2'lik artış yaşanacak. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan kullanım izni (IMEI kayıt) harcı tutarının da yeni yıl ile birlikte bu oranda artırılması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN MÜDAHALE ETME YETKİSİ BULUNUYOR

Bilindiği gibi IMEI kayıt harcı tutarı, her yıl en az bu yeniden değerleme oranında artırılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranının yüzde 50'sini geçmemek, yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit edebilme yetkisi de bulunuyor.

2021 İÇİN 2.006 TL OLMUŞTU

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2021 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olmuş ve 2021 yılı başı ile birlikte IMEI kayıt harcı tutarı da aynı oranda artırılarak, 1838.7 TL'den 2.006,2 TL'ye çıkarılmıştı.

2.732 TL'YE ÇIKARILACAK

2022 yılında uygulanacak olan vergi ve harç tutarları, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak. Ancak mevcut tabloda IMEI kayıt harcı tutarının en az 726.2 TL'ye karşılık gelen yüzde 36.2 oranında artırılarak 2.732 TL'ye çıkacak.

SON 5 YILDA YÜZDE 1.733 ZAM GELDİ

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2.006 TL iken, 2020'de 1.838 TL, 2019'da 1.500 TL, 2018'de 500 TL ve 2017'de ise 149 TL seviyesindeydi. Diğer bir ifadeyle yılbaşı ile birlikte IMEI kayıt ücretindeki son 5 yıllık zam oranı da yüzde 1.733'e karşılık gelmiş olacak.

Türkiye'de geçmiş yıllardaki IMEI kayıt harcı tutarları ise şöyle:

Yurt dışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücretine yılbaşında 726 TL zam gelecek
Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek

Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Lirası, Vergi, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek - Son Dakika
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