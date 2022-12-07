Zincir market tartışmalarına Karamollaoğlu da katıldı: Bu ülkenin üç harfliler sorunu RTE'dir - Son Dakika
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Zincir market tartışmalarına Karamollaoğlu da katıldı: Bu ülkenin üç harfliler sorunu RTE'dir

07.12.2022 17:52
Zincir market tartışmalarına Karamollaoğlu da katıldı: Bu ülkenin üç harfliler sorunu RTE'dir

Zincir marketlerle ilgili fahiş fiyat tartışmalarına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da dahil oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, iktidarı fırsatçılıkla suçlayarak, "Evet, bu ülkenin bir "üç harfliler sorunu" vardır. O üç harfliler de AKP'dir, MHP'dir ve maalesef RTE'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik eleştirisiyle fahiş fiyat tartışmaları bir kez daha alevlendi. Fahiş fiyat tepkilerine, "Üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif" diyen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ imasına, "FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" sözleriyle yanıt veren Galip Aykaç, gelen sert tepkilerin ardından Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığınca, 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Zincir marketlere yönelik yapılan düzenlemeyle, şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak."

Zincir marketlerle ilgili tartışmalara Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da dahil oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, zamların ve hayat pahalılığının sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, "Siz elektriğe, gaza ardı ardına zam yapacaksınız; sonra ekmek fiyatları artınca fırıncıyı, gıda fiyatları artınca marketçiyi suçlayacaksınız. Zamların da, enflasyonun da, hayat pahalılığının da, yolsuzluğun ve yoksulluğun da tek sorumlusu bizzat Cumhurbaşkanı ve ortaklarıdır" dedi.

Zincir market tartışmalarına Karamollaoğlu da katıldı: Bu ülkenin üç harfliler sorunu RTE'dir

Karamollaoğlu, "Çok net ifade ediyorum: Bu ülkedeki en büyük fırsatçı, bu iktidarın bizzat kendisidir! Evet, bu ülkenin bir "üç harfliler sorunu" vardır. O üç harfliler de AKP'dir, MHP'dir ve maalesef RTE'dir" ifadelerini kullandı.

Zincir market tartışmalarına Karamollaoğlu da katıldı: Bu ülkenin üç harfliler sorunu RTE'dir
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Son Dakika Ekonomi Zincir market tartışmalarına Karamollaoğlu da katıldı: Bu ülkenin üç harfliler sorunu RTE'dir - Son Dakika


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