Zirai Don Felaketi Tarımı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Zirai Don Felaketi Tarımı Vurdu

Zirai Don Felaketi Tarımı Vurdu

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, don felaketinin tarıma ağır zarar verdiğini ve acil destek gerektiğini belirtti.

17.03.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana, Mersin ve Hatay'da 22-25 Şubat tarihleri arasında etkili olan zirai don felaketinin tarımsal üretime büyük zarar verdiğini belirterek acil destek çağrısında bulundu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, başta patates, şeftali ve narenciye olmak üzere dikili ağaçlar ve tarla ürünlerinin büyük bir kısmının don nedeniyle kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekti. Doğan, "Erkenci patateslerin tamamını kaybettik. Nisan ayı başında hasat edilmesi planlanan patatesler don felaketi nedeniyle yok oldu. Aynı şekilde, erkenci şeftalilerin tamamı zarar gördü, geç şeftalilerin ise ancak bir kısmı kurtuldu. Karpuz ekimi yüzde 10 oranında tamamlanmıştı ve bu alandaki zarar yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Narenciye ağaçları da bu felaketten büyük ölçüde etkilendi. Mayer cinsi limon, greyfurt, portakal ve bazı mandalina türlerinde hasar oranı oldukça yüksek" dedi.

"TARSİM kapsamı genişletilmeli"

Doğan, TARSİM poliçelerinde ciddi eksiklikler bulunduğuna dikkat çekerek, "Tarla ürünleri 1 Mart'tan sonra don kapsama alanına alınıyor, ancak bu ürünler Aralık sonu ve Ocak başında ekildiği için zaten Ocak-Şubat aylarında don riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu ürünler toprak üzerine çıktığı andan itibaren sigorta kapsamına alınmalıdır. Avrupa'da sigortalı tarımsal üretim oranı yüzde 50 seviyelerinde iken, Türkiye'de bu oran yüzde 20 civarındadır. Çiftçiler, Ziraat Bankası'ndan sübvansiyonlu kredi kullanmadıkları takdirde, sigorta yaptırma oranı yüzde 5'e kadar düşer. Bu nedenle, TARSİM kapsamının genişletilmesi şart! Ayrıca, TARSİM tarafından şeftali ürünü için don teminatı verildiğinde yüzde 40 muafiyet uygulanıyor, sel, dolu gibi afetlerde bu oran yüzde 8 seviyelerinde. Don için de oranın yüzde 8 seviyesine çekilmesini acilen talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Mehmet Akın, Ekonomi, Yüreğir, Mersin, Güncel, Tarım, Hatay, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zirai Don Felaketi Tarımı Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirvede büyük fark var Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
Dedikodular doğru çıktı Nesrin Cavadzade’nin set aşkı gerçek oldu Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi 2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi
Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin Açık açık ölümle tehdit ettiler Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin! Açık açık ölümle tehdit ettiler
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
Annesinin tabutu başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Annesinin tabutu başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
TikTok’ta canlı yayın yaparken kamyonun altına girdiler TikTok'ta canlı yayın yaparken kamyonun altına girdiler
Hepsi de Premier Lig’den 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi Hepsi de Premier Lig'den! 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi
Ünlü grubun kemancısı Cem Gülgel 23 yaşında hayatını kaybetti Ünlü grubun kemancısı Cem Gülgel 23 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ile gizli düğünle evlendi Ünlü oyuncu, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ile gizli düğünle evlendi
Üniversite okumaya geldiği İstanbul’da gol krallığına oynuyor Üniversite okumaya geldiği İstanbul'da gol krallığına oynuyor
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı Bahçeli’nin de bir mesajı var Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı! Bahçeli'nin de bir mesajı var

11:03 Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı Bahçeli’nin de bir mesajı var Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı! Bahçeli'nin de bir mesajı var
10:53 Koç Holding ve Ford Türkiye’den çıkıyor mu Ali Koç yanıt verdi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
10:12 Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
08:27 Husiler: ABD’ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı
18:57 Bir ilk olacak Beşiktaş’tan tarihe geçecek transfer hamlesi Bir ilk olacak! Beşiktaş'tan tarihe geçecek transfer hamlesi
18:42 Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir
18:27 Karadeniz’de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı Karadeniz'de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı
18:25 Halk TV’den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu
18:23 2 saniyede kırmızı kart çıktı Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı 2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı
18:12 Karaman’da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı Karaman'da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı
18:05 Bu sezon bir ilki başardılar Hatayspor, Sivasspor’u 3-2 mağlup etti Bu sezon bir ilki başardılar! Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
17:55 New York’ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler New York'ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 12:30:13. #7.12#
SON DAKİKA: Zirai Don Felaketi Tarımı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.