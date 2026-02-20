Adana'da Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı

Adana\'da Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı
20.02.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana'da 12 bin 400 konut için kura çekimi düzenlendi.

TÜRKİYE'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana'da da kura çekimi düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Kurada ismi çıkmayanlar üzülmesinler. 2027'den sonraki dönemde yeni 500 bin konut kampanyaları gelecek ve insanlarımız yeni yuvalarına erişeceklerdir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Türkiye Yılı Sosyal Konut Projesi kapsamında, Adana'da yapılacak 12 bin 400 konutun kura çekimi için tören düzenlendi. Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekimi programına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver'in yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Kazım Bayburt, kent protokolü ve çok sayıda başvuru sahibi katıldı.

'BU ÜLKEDE YAŞAMAK DİRENÇLİ ŞEHİRLER GEREKTİRİYOR'

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Biz bu vatana ibadet eder gibi hizmet ediyoruz. Tabii, cennet gibi güzel olan bu vatanın kusuru da vardır. Her yıl 20-25 bin depremle sınanıyoruz. Yetmiyor, iklim değişikliğinin de desteklediği sel ve yangınlarla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu ülkede yaşamak dirençli şehirler, dirençli binalar gerektiriyor. Bunun için hükümetimiz bir taraftan kentsel dönüşümleri yapıyor, diğer taraftan konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza konut üretmeye çalışıyor. İstatistiklere göre nüfusumuzun yarısı ev sahibi, yüzde 23'ü bir şekilde kira ödemeden yaşıyor, yüzde 27'si ise kiracı. İnşallah, biz tek bir aileyi bile evsiz bırakmama konusunda kararlıyız, azimliyiz. Bizim 6 Şubat sabahı 150 milyar dolar diye bir paramız yoktu. Sadece bu ülkeye, bu millete hizmet etme sevdamız vardı. Bu azim ve gayretle 500 bin konutta hayata geçecektir ve arkası devam edecektir. Kurada ismi çıkmayanlar üzülmesinler. 2027'den sonraki dönemde yeni 500 bin konut kampanyaları gelecek ve insanlarımız yeni yuvalarına erişeceklerdir" dedi.

'KİRALARDA DÜŞÜŞ YAŞANACAKTIR'

Vali Mustafa Yavuz ise Adana'nın deprem kuşağında bir il olduğunu hatırlatarak, "Tüm belediye başkanlarımız burada. Bizlerin artık dikey mimariden vazgeçmemiz, yeni arsalar üretmemiz gerekiyor. Çünkü binaların öldürmediğini, teknik ve zemin anlamında sıkıntılı binaların öldürdüğüne şahitlik ettik. Bu anlayışla yatay mimariyi esas alan, şehir dokusuna uyumlu, insanı önceleyen güvenli yaşam alanları kurmalıyız. Dolayısıyla bu projelerle depreme dirençli şehirlerin oluşturulması sağlanıyor. Ayrıca yeni konutların yapılması ile birlikte şehrimizde konut fiyatlarının satışında ve kiralarda düşüşler yaşanacaktır. Devletimizin görevi; vatandaşımızın yanında olmak, ihtiyaçlarını zamanında ve hakkaniyetle karşılamaktır. Bugün buna hep birlikte şahitlik etmekteyiz. Bugün Adana'da 12 bin 400 kuranın çekimini yaparak hak sahiplerini belirleyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekildi. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Yoğun katılımın olduğu kura çekimi, salonda ve canlı yayın aracılığı ile vatandaşlar tarafından takip edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sosyal Konut, Ekonomi, Adana, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Adana'da Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
İngiltere’de sosyal medya için emsal düzenleme 48 saat için kaldırılacak İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak
Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor Bu karda sahaya çıktılar Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor! Bu karda sahaya çıktılar
Rakibe gitti Amedspor’dan gönderilen Sinan Kaloğlu’nun yeni adresi belli oldu Rakibe gitti! Amedspor'dan gönderilen Sinan Kaloğlu'nun yeni adresi belli oldu
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, 3 yaşındaki çocukları yaralandı Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, 3 yaşındaki çocukları yaralandı
Düğün salonundaki faciada sanık için karar verildi Düğün salonundaki faciada sanık için karar verildi

14:23
Viral olan köy öğretmeni Videoyu izleyenler şaşırıyor
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
14:01
Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
13:25
Bakan Gürlek açık açık söyledi Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:33:48. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.