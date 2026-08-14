Gazze Konvoyu İçin Sınır Açıklığı Talebi - Son Dakika
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Gazze Konvoyu İçin Sınır Açıklığı Talebi

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Şehri Nuh Platformu, Gazze’ye insani yardım konvoyunun geçişi için Habur Sınır Kapısı'nda basın yaptı.

Şehri Nuh Platformu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazze’ye gitmek üzere bekleyen konvoyun geçişine izin verilmesi talebiyle Habur Sınır Kapısı’nda basın açıklaması yaptı. Şehri Nuh Platformu üyeleri ve kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan konvoyun geçişine ilişkin çağrıda bulunmak üzere Habur Sınır Kapısı’nda bir araya geldi.

Gazze Konvoyu İçin Sınır Açıklığı Talebi

Cuma namazının ardından Başverimli beldesinde toplanan platform üyeleri ve STK temsilcileri, buradan Habur Sınır Kapısı’na geçti. Burada basın açıklaması yapan grup, Irak Merkezi Hükümeti’ne Halil İbrahim Sınır Kapısı’nın Gazze konvoyunun geçişine açılması çağrısında bulundu.

Basın açıklaması, Şehri Nuh Platformu adına Hak-İş Şırnak İl Temsilcisi Nevzat Usal tarafından okundu.

Gazze Konvoyu İçin Sınır Açıklığı Talebi

Usal, Gazze’de yaşanan insani dramın tüm insanlığın vicdanını ilgilendirdiğini belirterek, Irak Merkezi Hükümeti’ne tarihi ve insani sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Gazze Konvoyu İçin Sınır Açıklığı Talebi

Irak halkının geçmişte yaşadığı savaş, sürgün ve mahrumiyetlerin Filistin halkının yaşadığı acıların anlaşılması açısından önemli olduğunu ifade eden Usal, Gazze’deki sivillerin yaşadığı insani krize sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

“HALİL İBRAHİM SINIRI KAPISI DARHAL AÇILMALI”

Konvoyun Gazze’ye ulaşabilmesi için Halil İbrahim Sınır Kapısı’nın açılması gerektiğini belirten Usal, ilaç, gıda ve diğer insani yardım malzemelerinin geçişinde gerekli kolaylıkların sağlanmasını istedi.

Usal, açıklamasında, sınır kapılarının Irak Merkezi Hükümeti Dışişleri Bakanlığına bağlı olduğunu belirterek, konvoyun bekletilmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Irak Merkezi Hükümeti’ne siyasi hesapları bir kenara bırakma çağrısında bulunan Usal, “Gün, insanlık onurunu kurtarma günüdür” mesajını verdi.

Açıklamada, Gazze’ye gönderilmek istenen insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması ve Halil İbrahim Sınır Kapısı’nın açılması talep edildi.

Gazze Konvoyu İçin Sınır Açıklığı Talebi

Basın açıklamasının ardından platform üyeleri ve STK temsilcileri, Habur Sınır Kapısı önünde kısa süreli oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylem devam ediyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

Habur Sınır Kapısı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Dış Politika, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Filistin Gazze Konvoyu İçin Sınır Açıklığı Talebi - Son Dakika

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