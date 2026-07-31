Turizmde Yeni Eğilim: Tatil Evi Modelleri - Son Dakika
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Turizmde Yeni Eğilim: Tatil Evi Modelleri

Turizmde Yeni Eğilim: Tatil Evi Modelleri
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2026'nın ikinci çeyreğinde turizm gelirleri azalırken, tüketiciler ekonomik tatil evlerine yöneliyor.

(İSTANBUL)- Turizm sektörü 2026 yılının ikinci çeyreğinde ziyaretçi sayısı ve gelirlerde sınırlı bir gerileme yaşarken, değişen tüketici tercihleri konaklama sektöründe yeni modelleri öne çıkarıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini değerlendiren Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, artan maliyetler karşısında tüketicilerin uzun vadeli fayda sağlayan, ev konforu sunan ve ekonomik sürdürülebilirlik sağlayan tatil modellerine yöneldiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise yüzde 5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişiye geriledi. Buna karşın geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolara yükselirken, yurt dışında yaşayan vatandaşların gecelik ortalama harcaması 79 dolar oldu.

"TURİZMDE TALEP YÖN DEĞİŞTİRDİ"

Verilerin sektörde nicelikten çok nitelik odaklı bir dönüşüme işaret ettiğini söyleyen Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, "2026 yılının ikinci çeyreğinde hem ziyaretçi sayısında hem de turizm gelirlerinde sınırlı bir gerileme görüyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri artan konaklama, ulaşım ve tatil maliyetleri. Bu süreçte birçok kişi maliyetleri düşürmek amacıyla otel yerine akraba veya yakınlarının evlerinde konaklamayı da tercih ediyor. Tatil yapmak isteyen tüketici artık bütçesini daha verimli kullanabileceği alternatifleri tercih ediyor. Dolayısıyla talep ortadan kalkmıyor; sadece yön değiştiriyor. Bugün misafirler yalnızca birkaç günlük konaklama satın almak yerine, her yıl tekrar kullanabilecekleri, ev konforu sunan ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir çözümlere yöneliyor" diye konuştu.

"TATİL EVİ MODELİ YATIRIMCIYI ARTAN KONAKLAMA MALİYETLERİNE KARŞI KORUYOR"

Tatil evi konseptinin değişen turizm dinamiklerine güçlü bir yanıt verdiğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Geleneksel otelcilik modeli, sezonluk fiyat artışlarından ve operasyon maliyetlerindeki yükselişten doğrudan etkileniyor. Tatil evi modeli ise yatırımcıyı otel müşterisi olmaktan çıkarıp mülk sahibi yapıyor. Böylece her yıl artan oda fiyatlarından etkilenmeden kendi yaşam alanında tatil yapabiliyor. Bu model hem ekonomik belirsizliklere karşı güvenli bir alternatif oluşturuyor hem de aidiyet duygusunu güçlendiriyor. TÜİK verileri de bu değişimi destekliyor. İkinci çeyrekte yurt dışında yaşayan vatandaşların yüzde 60,3'ünün Türkiye'ye akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla gelmesi, ziyaretçilerin ev konforuna ve aidiyet hissine verdiği önemi açıkça ortaya koyuyor. İnsanlar artık yalnızca konaklayacak bir oda değil, kendilerini ait hissedecekleri yaşam alanları arıyor."

"TURİZMDE YAVAŞLAMA YAŞANIRKEN SİNPAŞ RESERVE'DE TAM KAPASİTEYE ULAŞTIK"

Sektörde genel bir yavaşlama yaşanmasına rağmen Marmaris'teki Sinpaş Reserve Turizm Kompleksi'nde yoğun talebin devam ettiğini belirten Mahmut Sefa Çelik, "Türkiye genelinde turizmde daha temkinli bir tablo görülmesine rağmen, Marmaris'teki Sinpaş Reserve projemizde bunun tam tersini yaşıyoruz. Şu anda tesisimizde iki bini aşkın misafir tatiline devam ediyor. Gün içerisinde giriş yapan araç yoğunluğu nedeniyle tesis girişinde zaman zaman kuyruklar oluşurken, otoparkımız da neredeyse tamamen dolu durumda. Bu tablo, tatil evi konseptinin tüketicinin değişen beklentilerine ne kadar güçlü cevap verdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Turizm, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Finans Turizmde Yeni Eğilim: Tatil Evi Modelleri - Son Dakika

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