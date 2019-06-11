Burada sadece duş almak 98 TL, 4 saatlik oda kullanımı 523 TL

1 Açıldığı günden bu yana dünyada büyük ilgi gören ve dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı oteline de ev sahipliği yapıyor.

2 İstanbul Havalimanı’nda faaliyete geçen 451 odalı otelin büyüklüğü bakımından dünyada eşi benzeri yok.

3 4 saatlik oda 523 TL'den başlıyor! Odaları günlük ve saatlik olarak satılan otelde 4 saatlik bir oda fiyatı ise 80 eurodan (523 TL) başlıyor

4 Sadece duş alıp çıkana 98 TL Otelde sadece duş almanın fiyatı ise 15 euro'ya(98 TL) mal oluyor.

5 İstanbul Havalimanı'nda açılan otele yoğun ilgi olduğunu söyleyen Yotel İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, "Bizim için çok heyecanlı bir proje. Türkiye'ye ilk girişimiz. Dünyanın en büyük havalimanında biz kendi açımızdan en büyük otelimizi açtık. Terminal içinde bulunan bu şekilde hem hava tarafında hem kara tarafında 451 tane odası olan başka bir otel yok. Kolaylıkla buna dünyanın en büyük havalimanı oteli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

6 Otele ilginin yoğun olduğunu ve beklentinin üstünde talep aldıklarını söyleyen Göymen, "Şu anda bulunduğumuz yer Yotel'in hava tarafında pasaport kontrolünden sonra olan kısım. 174 odaya sahibiz. Burada saatlik satışları var. Minimum dört saatlik satışları var. Şu anda sizlerinde bildiği gibi otelcilik tamamen taleple alakalı. Fiyatlar sürekli değişken olmakla beraber. Şu anda başlangıç fiyatımız 80 eurodan başlıyor. Dört saatin üstünde kaldığınız her saat başına bir miktar fazla ödüyorsunuz. Saatlik sattığımız için otelin doluluk oranı 100 de yüzleri geçmiş durumda. Tabii taleple alakalı daha da fazla olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



7 Saatlik satılan odaları günde beş kez satabileceklerini söyleyen Göymen, "Bizim amacımız aynı odayı günde 2 veya 3 kere satabilmek. Bu bile çok zor, ama bu şekilde çalışıyoruz. Bunu yapabildiğimiz zaman zaten size 100 de 200 doluluğu vermiş oluyor. Bu da çok büyük bir başarı. Kara tarafında da 277 odamız var. Oranında genelde gecelik sistem üzerine kurulmuş bir sistemi var. Fakat orada da ihtiyaç dahilinde 4 saatten başlayarak saatlik odaya da kabul ediyoruz. Kara tarafında doluluk oranı şu an yüzde 50- 60'larda. Tahminim bayramdan sonra hem yolcu sayısında ki artışla, hemde uçak sayısında ki artışla rakamların istediğimiz yere geleceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

8 İş adamları için özel görüşme odaları



Oteli kullanan İş adamlarına toplantı odası hizmeti sunduklarını söyleyen Göymen, "Otelimiz 25 bin metre kare. 451 odamız var. 277 tane kara tarafında 174 tane hava tarafında. Hava tarafındaki odalarımızın 102 tanesi küçük saatlik odalar. 13 metre kareden başlıyor. Kara tarafındaki odalarımızda 13 metre kareden başlıyor, 30 metre kareye kadar çıkıyor. Ayrıyeten 5 tane süitimiz var onlarda 70 metre kareden başlıyor. Ayrıca İş adamları için Toplantı salonu veya iki kişilik özel görüşme salonları var. Uygun bir ücret karşılığında müşterilerimiz buralardan da yararlanabiliyor" dedi.

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