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27. Dönem TBMM Başkanı Şentop: "Erbakan hocanın başlattığı hareket yükseldikçe, darbecilerin güç mücadelesi aşağı inmiştir"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu: "Bütün mazlum coğrafyalarla Erbakan hocamızın gönül bağı vardır"

KAYSERİ - Cihannüma Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri Şubeleri tarafından düzenlenen program ile hayatını kaybeden önceki dönem başbakanlarından Prof. Dr. Necmettin Erbakan anıldı. Düzenlenen programda konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Erbakan hocanın başlattığı hareket yükseldikçe, darbecilerin güç mücadelesi aşağı inmiştir" dedi.

İstiklal Marşı okunması ve dua edilmesinin ardından başlayan programa TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Cihannüma Derneği Genel Başkan Vekili Ahmet Akça, Cihannüma Derneği Genel Merkez Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fevzi Konaç, Cihannüma Derneği Kayseri Temsilcisi İzzet Serkuş, TÜGVA Kayseri İl Başkanı Vefa Bayırbaş, protokol üyeleri veöğrenciler katıldı.

Konuşmasında tarihteki siyasetçilerin bir tarafa Necmettin Erbakan'ın bir tarafa olduğunu söyleyen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Siyasi tarihimizdeki siyasetçiler bir tarafa, Necmettin Erbakan başka bir tarafa, çünkü Necmettin Erbakan sadece Türkiye'de değil dünyada, İslam dünyasında, Müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda milletin değerlerine dayanarak siyaset yapmaya teşebbüs eden, girişen, başlayan kişidir. Rahmetli Erbakan yola çıkarken, milletin değerlerini devletin değerleri haline getirmek ve o milletin değerlerine dayanarak siyaset yapmak için çıktı. O bakımdan onu diğer siyasetçilerden farklı kılan bir nitelik farkı vardır. Bir tablo olarak düşünürseniz bir eğri çizeceğiz. Erbakan hocanın sıfırdan başlatmış olduğu bir hareket yavaş yavaş yükselirken, darbecilerin en yükseklerden başlatmış oldukları güç, iktidar mücadelesi de en yükseklerden başlayarak aşağı doğru inen bir eğri. Erbakan hocanın da hareketi de yukarı doğru çıkan bir eğri ise bu ikisinin kesiştiği nokta da 28 Şubat'tır. Ondan sonra bu darbeciler baş aşağı, Erbakan hocanın öncülük etmiş olduğu o milli görüş hareketi de yukarı doğru çıkmaya devam etmiştir. 28 Şubat ve hocamızın vefatı 27 Şubat, o bakımdan bir kesişme tarihi. Allah'ın takdiri ile de takvimde de birbiri ile kesişen tarihler olarak yan yana gelmişler. 28 Şubat hatırlanmalı, unutulmamalı, Erbakan hocamızın o destansı sadece kendine mahsur ve şahsına münhasır mücadelesi de hiçbir zaman unutulmamalıdır, unutturulmamalıdır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ise, "Bundan 15-20 yıl önce o dönemin gazetelerinin attığı manşetler var. Erbakan hocamızla ilgili, Türkiye hayalleri ile ilgili, bunların hepsi arşivlerde var. Onlar o dönemde dalga geçiyordu, Ayasofya açılacak, Taksim'e cami yapılacak, şuraya köprü yapılacak diye bir sürü projelerini açıklamış Erbakan hocamız. O günkü manşetlerde takunyalı diyerek dalga geçtikleri hocamızla ilgili bugün gelmiş olduğumuz noktada son 20 yılda yapılan çalışmalar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, o kadrolarla birlikte bugün geldiğimiz noktada İHA'lar da yapıldı SİHA'lar da yapıldı. Bundan önceki kuşaklar 2020 yılında Ayasofya'nın açılması ile ilgili bir anket yapılsaydı ben inanıyorum ki o anket çok başarılı bir anket olmayabilirdi. Fakat 2020 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın tabiri caizse kefen giyerek açıldığı bir dönem oldu. Yine videolarda kayıtlarda var rahmetli Erbakan hocamızın ifadesi ile "Eğer bir gün Ayasofya'nın minarelerinden ezan sesi, tekbir sesi duyuluyorsa bilin ki bu ülkede milli görüş hakimiyeti vardır" diye ifade eden yine rahmetli Erbakan hocamızdır. Avrupa'da, uluslararası arenada bütün dünya ülkelerinde rahmetli Erbakan hocamızın izi var. Allah ondan razı olsun. Bütün bu İslam coğrafyasında bugün dünyanın her bir mazlum coğrafyasına gidin Erbakan hocamızı hep rahmetle yad etmişlerdir ve onlardaki gönül bağı, sevgisi, muhabbeti çok yüksek seviyededir. İşte böyle bir iz bıraktı rahmetli Erbakan hocamız" ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, "Salonda bulunan gençlerimiz 28 Şubat dönemini iyi ki görmediler ama o günlere tekrar dönmek için mücadele veren küresel güçler var. Bunun için de Necmettin Erbakan'ı anarken anlamak çok önemli. Bizim en çok notumuza aldığımız şey, "Dünyanın düzeni ve intizamı Siyonistlere ve batılılara bırakılacak kadar basit bir olay değildir". Hep bunu söylerdi. Hocamın ruhu şad olsun. Hiç merak etmeyiniz evlatlarının hepsi burada ve hepsi Türkiye yönetiminde" dedi.

Cihannüma Derneği Kayseri Temsilcisi İzzet Serkuş ise konuşmasında, "Ülkemizin maddi ve manevi kalkınması için mücadele etmiş, ümmetin ve milletimizin dertleri ile dertlenmiş kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı hayırla ve memnuniyetle anıyoruz. Ömrünü milletimize ve İslam alemine adayan bir lideri anıyoruz. Siyaseti şahsi menfaati için değil, aziz milletimizin menfaati için yapan bir lideri anıyoruz. Cihannüma olarak Erbakan hocamıza söz verdiğimiz üzere milletimizin saadet ve refahı için, yeniden büyük Türkiye için, yaşanabilir bir dünya için, yeni ve adil bir dünya kurulabilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla, başla ve heyecanla ülkemiz ve ümmet için durmadan, yorulmadan çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

TÜGVA Kayseri İl Başkanı Vefa Bayırbaş da, "Öncelikle bugün özlemle andığımız Necmettin Erbakan hocamız başta olmak üzere Allah yolunda mücadele eden tüm dava adamlarını rahmetle yad ediyorum. Gayesi çağları aşan çağrıyı, ötelerden haber veren kutlu nizamı duymadık tek bir kişi dahi kalmayana dek çabalamak, kardeşlik köprüleri tesis etmek, bağları kuvvetlendirmekti. Nefes alıp verdiği sürece umudun her daim var olduğunu hatırlattı. Cihannüma Derneği ve biz TÜGVA'lı gençler bu mirası sahipleneceğiz" dedi.

Cihannüma Derneği Genel Merkez Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fevzi Konaç ise, "Rahmetli Necmettin Erbakan hocamız kendi yerli uçaklarını yapan Türkiye'nin bu kadar değerli işler başarırken, aslında özüne dair bir cümle kurarak vefat etmiş ve bir miras cümle bırakmıştı, o da; "Bir milletin asıl gücü topu, tankı, tüfeği değil, imanlı ve inançlı gençleridir ve evlatlarıdır" demişti. Bu salonda olsaydı ve siz güzel gençleri bu salonda bu şekli ile görseydi ümit ediyorum ki gözleri buğulanır, "Bu vatanın geleceği böyle güzel gençlere emanet edilmiş" diye gurur ve mutluluk duyardı diyorum. Onun yolundan yürümeyi, davasını dava bilmeyi değerli büyüklerimiz ve yetiştirdiği kadrolarla geleceğin Türkiye'sini ve yeni bir dünya inşa etmeyi hocamızın hayalleri yolunda ilerlemeyi Allah bize lütfetsin" ifadelerini kullandı.

Cihannüma Derneği Genel Başkan Vekili Ahmet Akça da, "Erbakan hocamız kendi değerlerimize dayanarak daha güçlü bir Türkiye'yi kuracağımızı, yeniden büyük Türkiye olacağımızı ve yaşanılabilir adil bir dünyanın kurulacağı inancını da bize öğretmişti. Bu programı 26-27-28 Şubat günlerinde Cihannüma Derneği olarak bütün Türkiye'de organize ettiğimizin bilinmesini istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından hediye takdim edilmesi ile program sona erdi.