28 Şubat: Unutulmaması Gereken Bir Medeniyet Meselesi

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28 Şubat'ın üzerinden 28 yıl geçti, ancak o günleri hiç unutamadı

28 Şubat mağduru Akademisyen Bedia Koçakoğlu:

"Bizim aynalara tekrar bakmamızı sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum"

TRABZON - Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, üniversiteyi başörtüsü çıkarttırılarak okumak zorunda bırakılan Akademisyen Bedia Koçakoğlu, 28 Şubat sürecinin ardından 28 yıl geçtiğini belirterek o günleri hiç unutamadığını belirterek "Bizim aynalara tekrar bakmamızı sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, üniversiteyi başörtüsü çıkarttırılarak okumak zorunda bırakılan Bedia Koçakoğlu, yıllar sonra doçent doktor olarak başörtüsüyle girdiği üniversitede akademisyenliğini sürdürüyor. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi olan 45 yaşındaki Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu, 28 Şubat'ı unutturmama derdinde olduğunu ifade ederek "28 Şubat sürecinin üzerinden bugün tam 28 yıl geçti. Biz yıllardır 28 Şubat sürecini bıkmadan, yorulmadan bundan sonrası içinde söylüyorum anlatmaya devam edeceğiz. 28 Şubat sürecimizi anlatma gayretimizi bazıları bir ajitasyon olarak, travmalarınız yine durulmadı bunca sene geçti halen neyin derdindesiniz. Neyi anlatıyorsunuz, neyi hatırlatmaya çalışıyorsunuz gibi söylemlerle değersizleştirmeye çalışıyorlar. Bizim derdimiz 28 Şubat'ı hatırlatmak falan değil. Bilakis biz 28 Şubat'ı unutturmama derdindeyiz. Çünkü tarih bunu hep yazmıştır. Unutulan hadiseler tekrar eder. 17 yaşında bir kız çocuğum var ve tesettürlü. Aynı karanlık çukurlara o düşmesin diye benim Selçuk Üniversitesi'nin duvarında hiç unutmadığım baş örtümü açıp kapattığım o kırık aynaya kendi kızım yıllar sonra aynı travmayla bakmasın diye biz 28 Şubat'ı anlatma derdindeyiz. 28 Şubat meselesini sadece bir başörtü yasağı gibi okumamak lazım. 28 Şubat tam olarak bir medeniyet problemidir. Bir davadır 28 Şubat. Bunu bütün gür sesimle bütün netliğimle söylüyorum. Biz Türk İslam medeniyetinin çocuklarıyız. Biz Batı medeniyetinin evlatları ya da Batı medeniyetine ait bir bütün değiliz bir parça olamayız. Biz tanzimatla beraber batılılaşma sevdasıyla kendi evimizden çıktık ve kendi evimizi terk ettiğimiz için evimiz işgale açık hale geldi. Biz batının kapısında yardım dilenirken onlar gelip bizim evimizi istila ettiler. Mehmet Akif İnan'ın çok güzel bir çağrısı var diyor ki evine dön Türkiye'ye o evde Türk İslam medeniyetidir" diye konuştu.

"Eğitimli, aydın insanın İslami görüşte olması istenmiyor; Bunu fark ettim"

Kampüs kapılarında bekletildiklerini kaydeden Koçakoğlu, "Şimdi 28 süreci aslında tam olarak bu medeniyete bir saldırı bana kalırsa. Dini değerleri önemsizleştiren sıradanlaştıran meseleyi sadece bir açıklık kapalılık meselesi haline getiren bu yaklaşımlar bizim inancımızı değerlerimizi küçültme çabası aslında dünyayı tek tipleştirmeye çalışan cinsiyetsizleştirmeye soysuzlaştırmaya mahrem değerlerin sınırların olmadığı global bir medeniyete çevirmeye çalışan kapital sistemin bir tuzağa öyle değerlendiriyorum. Buna karşı durabilecek tek kalemizde bizim İslam. Çünkü aslı bozulmamış tek din İslam dinidir. Bu kaosa bu karmaşaya denebilecek barışı birliği adaleti düzeni getirebilecek yegane sistem İslam olduğundan dolayı Batı'nın özellikle kapital aklın ciddi anlamda bir saldırısı var. 28 Şubat süreci de tam olarak aslında medeniyet değerlerine bir saldırı, sisteme bir saldırıydı. Bizler o dönemde bunun daha üniversitede yeni öğrenci olduğumuz için olayları çok küçük bir parçasını kendi cephemiz gördük. Kampüs kapılarında bekletildik. Bazı arkadaşlarımız kapılardan içeriye kaçak göçek başörtülü girmeye çalıştığında polisler tarafından bir suçluymuş gibi kovalandığı, yakalandı, soruşturmalar açıldı. O dönem hepimiz çok ağır travmalar yaşadı. Bazılarımız başını açmayarak yoluna devam etti. Bazıları da kampüsün kapısında açarak yoluna devam etti. Ben açıp yoluna devam edenlerdenim. Sebebi de şuydu üniversiteye ilk başladığım yıllarda hedefim edebiyatı da çok sevdiğim için yazar ya da öğretmen olmaktı. Niyetim oydu. Üniversiteye girerken fakat birinci sınıfta uğradığımız bu haksızlığı gördüğümde ve daha evvel de söz etmiştim bundan galiba ama bir tane çaycı ablanın başörtülü dolanırken gördüğümde dedim ki 'Abla niye senin başın kapalı şimdi yakalayacaklar ceza verecekler sana. Neden böyle?' diye sorduğumda bana şunu söyledi. Bizim için başörtüye yasak yok. Bize başımıza örtmek serbest. O zaman şunu düşündüm çaycı abla başını kapatabiliyorsa ben niye kapatamıyorum. Aynı kamusal alanda işte zihniyet problemi tam olarak burada başlıyor. Medeniyet davasını dinamikleme çabası tam olarak burada başlıyor. Eğitimli, aydın insanın İslami görüşte olması istenmiyor. Bunu fark ettim. Ben hep de şunu düşünmüşümdür eğitim hayatım boyunca ve şimdi ve bundan sonra da aydın olmanın yolu halka rağmen durmakta değil halk için aydın olmaktan geçer. Yerli ve milli olmazsanız Cemil Meriç'in ifadesi ile batının yeniçerisi dışında hiçbir şey olamazsınız. Bu nedenle olayı değerlerimize, medeniyetimize bir saldırı gibi okuduğunuzda siz güçleniyorsunuz. O dönem bir akademisyen olacağım bu ülkede bir örtülü olarak en güçlü nerede durabiliyorsam herkesin özgürlüğünü savunma adına sadece kendi başörtü değil her türlü özgürlüğü savunma adına en iyi noktada bulunmalı mıyım diye düşündüğüm için akademisyen oldum" diye konuştu.

"AK Parti ile ilgili olumlu yorumlarda bulunuyorsunuz diye bana çok fazla eleştiriler geliyor"

"28 Şubat sürecinin 28 yılında teşekkür ediyorum bu umutla bakmamı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese minnetlerimi sunuyorum" diyen Koçakoğlu, "Şimdi bugün mecliste bir sürü parti var bu partilerin her biri kendi cenahlarından özgürlük kavramını okuyorlar. Birisi falana özgürlük birisi filana özgürlük. Birisi şu kavrama bu kavrama özgürlük. Peki onların savunduğu özgürlüklerin içerisinde benim dini inançlarım yaşama özgürlüğüm neden yok. Neden olamaz bu bir özgürlük değil mi. O zaman milletin seçtiği bütün vekiller AK Parti'si, CHP'si, MHP'si, İYİ Parti'si hiç fark etmez. Bu milletin vebali hepsinin sırtındadır. Hepsi anayasal bir düzenleme ile başörtü meselesini kökünden çözmeliler. Biz kendi çocuklarımız için bu ülkede kaygı duymamalıyız. Şimdi bana ısrarla soruyorlar bu konuda da çok fazla eleştiri alıyorum. Aldığım eleştirilerden de çok mutluyum açıkçası. Diyorlar ki hocam siyasi olmuyor musunuz bir akademisyen siyasi olmamalı neden efendim AK Parti ile ilgili olumlu yorumlarda bulunuyorsunuz diye bana çok fazla eleştiriler geliyor. Ben ısrarla şunu söylüyorum ben bu ülkenin akademisyeni ve aydını olarak tarafsız olmam. Bir aydın milletinden taraftır. Milletinden taraf olmanın gereği de milletin özgürlüklerine sahip çıkmak milletin değerlerine sahip çıkmak. Bu ülkenin geleceğini düşünmekten geçer. Bütün bu saydığım kavramlara sahip çıkan bir parti varsa doğal olarak o partiyi olumlarsınız. Marifet iltifata tabidir. Diğerleri de benzeri bir çaba içerisinde olduğunda aynı cümleleri seve seve onlar için de kuracağız. Bizim meselemiz topyekün bir medeniyet davasıdır. Birey birey önce dirilmiş şart. Ali'si, Ayşe'si Fatma'sı, Veli'si, Zehra'sı fert fert ayağa kalktığımızda insanı diriltecek ardından şehirleri ayağa kaldıracağız. Şehir şehir kalkıp dirileceğiz ardından Türkiye olarak ayağa kalkacağız ülke ülke dirileceğiz. Şunu kabul edelim ülkelerin dirilişi Türkiye'den başlar. Çünkü Türkiye ümmetin okçular tepesidir. Burası terk edilemez. Burayı yükseltirsek medeniyetimizi tekrar yükseltiriz ardından Türk İslam medeniyetini tekrar ayağa kaldıracağız. Yıkıntılarını onaracağız geleceğin dünyasında bizim çok büyük bir yerimiz var. 28 Şubat sürecinin 28 yılında teşekkür ediyorum bu umutla bakmamı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese minnetlerimi sunuyorum. Bu ülkenin gençlerinden, bu ülkenin geleceğinden çok çok umutluyum. İnsanlık dediğimiz şey Filistin'de 3 aylık bir bebeğin kefene sarılmış yatıyor orada. Bu dünyaya adaleti de sevgiyi de merhameti de öğretecek olan bizleriz. 28 Şubat dönemlerinde her 28 Şubat geldiğinde yaşadığımız acıları unutturmayacağız. Tekrar tekrar anlatarak aynı çukurların üstünü bir kere daha kapatıyoruz. Acıyı deşmek yarayı açmak değil yaptığımız üstüne bir toprak daha atmak bir toprak daha atmak o toprağın üzerinde sağlam bir medeniyeti tekrar ayağa kaldırdığımızda o zaman geleceğin dünyasında hani hep diyoruz ya Türkiye yüzyılı olacak. Geleceğin dünyasında ben pırıl pırıl Türkiye Yüzyılı'nı görüyorum" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler ayağa kalktılar ve alkışlamaya başladılar"

2015 yılında başını kapatarak derse girdiğini vurgulayan Koçakoğlu, "Benim için en mutluluk verici ya da hüzün verici karışık duygular yaşadığım şöyle bir anım var. Ben akademisyen olduğumda da tabii kamusal alanda başörtü yasağı devam ediyordu. Derslere başımıza açarak giriyorduk. Bir gün 2015 yılındaydı başımı kapatarak okula geldim. Artık yavaş yavaş kamusal alanda serbestlik başlamıştı. Geldim derse girdim öğrenciler baktılar şöyle bir beni tanıyamadılar. Ben merhaba arkadaşlar diye ilk cümleye başladıktan sonra sesimden tanıdılar ben olduğumu. Gözlerim doldu bir şey diyemedim çocuklara. Sonra öğrenciler 80 kişilik falan bir sınıfta galiba bir anfinin içerisinde öğrenciler ayağa kalktılar ve alkışlamaya başladılar. Çocuklar niye alkışladınız dedim. Hocam özgürlüğü alkışladık dediler. Odamda bir aynam var. Yıllar sonra fark ettim. Ben derslere giderken başı açık haldeyken aynaya bile doğru düzgün bakmamıştım. Ne zaman başımı tekrar kapatabildim o zaman aynada gördüğüm kişi kendimdi. Bu çok değerli ve kıymetli bir şey. İnsanın kendisi dışında birini aynada görmesi çok trajik. İşte bizim aynalara tekrar bakmamızı sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.