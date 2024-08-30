30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Vatan Caddesi'nde yaşandı - Son Dakika
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Genel

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Vatan Caddesi'nde yaşandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen tören alanına akın etti. Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bağlı ekipler tören geçişini gerçekleştirdi. Vatandaşlar, halk oyunları ekibini ve tören geçişlerini coşkuyla alkışladı.

30.08.2024 22:48
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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Vatan Caddesi'nde yaşandı

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen tören alanına akın etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Polis ekipleri tören alanı ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Gül, 1'inci Ordu Komutanı Metin Tokel ve İBB Başkanı İmamoğlu tören aracına binerek vatandaşları selamladı. Düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekildiği törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından öğrenciler şiirlerini okudu. Şiirler okunduktan sonra İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Kars Kafkas Folklor ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bağlı ekipler tören geçişini gerçekleştirdi. Vatandaşlar, halk oyunları ekibini ve tören geçişlerini coşkuyla alkışladı. Tören, geçişlerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Vatan Caddesi'nde yaşandı - Son Dakika

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