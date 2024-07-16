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Adalet Bakanı Tunç: "NATO ve AB'deki müttefiklerimiz Türkiye'nin insan hakları mücadelesinde yanımızda olmadılar"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "'Demokratik hukuk devletiyim, insan haklarının saygılıyım, biz demokrasinin beşiğiyiz, insan haklarını en güçlü savunuyoruz' diyen ülkeler ve bunlar bizim müttefikimiz, NATO'da Avrupa Birliği'nde, maalesef Türkiye'nin insan hakları mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde yanlarımızda olmadılar" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı' paneline katıldı. Panelde konuşan Bakan Tunç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kaçan şahıslarla ilgili olarak, "Yurtdışına kaçanlarla ilgili olarak iade taleplerimiz hala devam ediyor. Taleplerimiz var adli yardımlaşma onlar da devam ediyor. 'Demokratik hukuk devletiyim, insan haklarının saygılıyım, biz demokrasinin beşiğiyiz, insan haklarını en güçlü savunuyoruz' diyen ülkeler ve bunlar bizim müttefikimiz NATO'da Avrupa Birliği'nde maalesef Türkiye'nin insan hakları mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde yanlarımızda olmadılar. Başta Amerika Birleşik Devletleri; FETÖ elebaşısı zaten darbeden yıllar önce orada konuşlandırıldı. Ona orada bir karargah kuruldu, oradan örgütü yönetti ve ABD'nin kontrolünde bunları gerçekleştirdi. Sonrasında da yargılama sırasında 7 iade talebimiz var, 30'a yakın suç var. Tüm bunlar delilleriyle birlikte sabit. Akıncı Üssü'nde o gece sivil imamlar suçüstü çıktı yakalandı. Bunların FETÖ elebaşısıyla irtibatları ayan beyan ortada tüm deliller ortada ama maalesef iade dosyalarımız ABD Adalet Bakanlığından bir türlü yargı makamlarına ulaştırılmadı, ulaştırılmak istenmedi" ifadelerini kullandı.

Tunç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği ülkeleri başta Almanya; FETÖ elebaşılarını, FETÖ irtibatlıları misafir etmeye devam ediyorlar. Biz bunu üzülerek söylüyoruz dost ülkelerimize, onların temsilcileri Türkiye'ye geldiğinde, onların adalet bakanları Türkiye'ye geldiğinde bunları ifade ediyoruz. Terör bir insanlık suçudur, darbe bir terör eylemidir. O nedenle 'bu insanlık suçu, günü gelip sizin de başınıza geldiğinde, bununla mücadele etmek uluslararası iş birliği gerektirir' diyoruz ve her defasında onlara bunu her misafirimize izah ediyoruz."

Bakan Tunç'un konuşmasının ardından panel basına kapalı olarak devam etti.