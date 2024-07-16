Adalet Bakanı Tunç: NATO ve AB'deki müttefiklerimiz Türkiye'nin insan hakları mücadelesinde yanımızda olmadılar - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç: NATO ve AB'deki müttefiklerimiz Türkiye'nin insan hakları mücadelesinde yanımızda olmadılar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insan hakları mücadelesinde NATO ve AB'deki müttefiklerinin yanlarında olmadığını belirtti. Tunç, ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kaçan şahıslarla ilgili olarak iade taleplerinin hala devam ettiğini ve bu taleplerin karşılanmadığını ifade etti.

16.07.2024 15:43
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Adalet Bakanı Tunç: "NATO ve AB'deki müttefiklerimiz Türkiye'nin insan hakları mücadelesinde yanımızda olmadılar"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "'Demokratik hukuk devletiyim, insan haklarının saygılıyım, biz demokrasinin beşiğiyiz, insan haklarını en güçlü savunuyoruz' diyen ülkeler ve bunlar bizim müttefikimiz, NATO'da Avrupa Birliği'nde, maalesef Türkiye'nin insan hakları mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde yanlarımızda olmadılar" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı' paneline katıldı. Panelde konuşan Bakan Tunç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kaçan şahıslarla ilgili olarak, "Yurtdışına kaçanlarla ilgili olarak iade taleplerimiz hala devam ediyor. Taleplerimiz var adli yardımlaşma onlar da devam ediyor. 'Demokratik hukuk devletiyim, insan haklarının saygılıyım, biz demokrasinin beşiğiyiz, insan haklarını en güçlü savunuyoruz' diyen ülkeler ve bunlar bizim müttefikimiz NATO'da Avrupa Birliği'nde maalesef Türkiye'nin insan hakları mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde yanlarımızda olmadılar. Başta Amerika Birleşik Devletleri; FETÖ elebaşısı zaten darbeden yıllar önce orada konuşlandırıldı. Ona orada bir karargah kuruldu, oradan örgütü yönetti ve ABD'nin kontrolünde bunları gerçekleştirdi. Sonrasında da yargılama sırasında 7 iade talebimiz var, 30'a yakın suç var. Tüm bunlar delilleriyle birlikte sabit. Akıncı Üssü'nde o gece sivil imamlar suçüstü çıktı yakalandı. Bunların FETÖ elebaşısıyla irtibatları ayan beyan ortada tüm deliller ortada ama maalesef iade dosyalarımız ABD Adalet Bakanlığından bir türlü yargı makamlarına ulaştırılmadı, ulaştırılmak istenmedi" ifadelerini kullandı.

Tunç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği ülkeleri başta Almanya; FETÖ elebaşılarını, FETÖ irtibatlıları misafir etmeye devam ediyorlar. Biz bunu üzülerek söylüyoruz dost ülkelerimize, onların temsilcileri Türkiye'ye geldiğinde, onların adalet bakanları Türkiye'ye geldiğinde bunları ifade ediyoruz. Terör bir insanlık suçudur, darbe bir terör eylemidir. O nedenle 'bu insanlık suçu, günü gelip sizin de başınıza geldiğinde, bununla mücadele etmek uluslararası iş birliği gerektirir' diyoruz ve her defasında onlara bunu her misafirimize izah ediyoruz."

Bakan Tunç'un konuşmasının ardından panel basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Adalet Bakanı Tunç: NATO ve AB'deki müttefiklerimiz Türkiye'nin insan hakları mücadelesinde yanımızda olmadılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç: NATO ve AB'deki müttefiklerimiz Türkiye'nin insan hakları mücadelesinde yanımızda olmadılar - Son Dakika
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