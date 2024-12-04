Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası - Son Dakika
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Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işçiler arasında çıkan kavga yemekhaneyi savaş alanına çevirdi.

04.12.2024 23:36  Güncelleme: 00:51
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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işçiler birbirine girdi, masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Akkuyu'da işçiler arasında kavga: Masalar ve sandalyeler havada uçuştu

YEMEKHANE ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçilerin kaldığı kampın yemekhanesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine önce tekme, tokat ve yumrukla saldıran taraflar, ardından masa ve sandalyeleri fırlattı. İşçilerin kavgası nedeniyle yemekhane adeta savaş alanına dönerken, iş yeri güvenliği tarafları sakinleştirmekte zorlandı.

Akkuyu'da işçiler arasında kavga: Masalar ve sandalyeler havada uçuştu

KAMERAYA YANSIDI

Arbede nedeniyle diğer işçiler yemekhaneyi boşaltırken, bazıları da yaşanan kavgayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Akkuyu'da işçiler arasında kavga: Masalar ve sandalyeler havada uçuştu
Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
Kaynak: İHA

3-sayfa, Gülnar, Mersin, Akkuyu, Genel, Yaşam, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Genel Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sercan Şen:
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