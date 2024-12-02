Arnavutköy'de Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutköy'de Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlikler Düzenlendi

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Arnavutköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylere özel etkinlikler ve sosyal destek hizmetleri sunarak onların yaşam kalitesini artırmayı amaçladı. Etkinlikler, ücretsiz saç kesimi, cilt bakımı ve evde sağlık hizmetleri ile desteklendi.

02.12.2024 16:14  Güncelleme: 16:18
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Arnavutköy'de Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik düzenlendi

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi'nin Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlediği özel etkinlikler ve her gün sürdürdüğü sosyal destek hizmetleriyle vatandaşların yaşamlarına dokunmaya devam ediyor.

Arnavutköy Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireyler ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran çalışmalara imza atmaya devam ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, engelli bireyler için özel kuaförlük ve bakım hizmetleri sunulurken, belediyenin günlük olarak gerçekleştirdiği sağlık, temizlik ve sosyal destek hizmetleriyle de birçok vatandaşın yüzü gülüyor.

Engelli bireyler için düzenlenen özel etkinliklerde, AYEM'de 100 engelli erkek vatandaşımıza ücretsiz saç ve sakal kesimi hizmeti verilirken, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde 50 engelli kadın vatandaşımıza saç kesimi ve el-yüz bakımı hizmeti sunuldu. Randevulu olarak organize edilen etkinliklerde katılımcıların ulaşımı için servis hizmeti sağlandı.

Bir gün Değil Her gün Vatandaşlarımızın Yanındayız

Belediye ekipleri, yalnızca belirli günlerde değil, her gün düzenli olarak sürdürdükleri hizmetlerle de vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Evde sağlık hizmetleri çerçevesinde vatandaşlara pansuman, yara bakımı ve temel sağlık kontrolleri yapılırken, ev temizliğiyle birçok hanede hijyenik yaşam alanları oluşturuluyor. Hareket kısıtlılığı bulunan bireylere sunulan banyo ve kişisel bakım desteğiyle hayatlarını kolaylaştıran belediye ekipleri, düzenli ziyaretlerle yalnız yaşayan veya sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de onlarla güçlü bir sosyal bağ kuruyor.

Hizmetlerden faydalanan vatandaşlar, belediyenin sunduğu imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tülay Aktaş, "çok memnunum, belediye ekipleri aldılar bizi buraya getirdiler. Saçımızı kestiler, cilt bakımımızı yaptılar. Çok memnunuz Allah razı olsun teşekkür ederiz bütün çalışanlardan herkese emeği geçen herkesten Allah razı olsun" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Seyithan Demir, " Bugün belediye bizi evimizden alarak saç tıraşı ve bakım yaptılar. Bizler bu hizmetten sadece bugün değil sürekli faydalanıyoruz. Belediye Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Arnavutköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra, sosyal destek hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflerken toplumsal dayanışmayı güçlendiren örnek uygulamalar olarak öne çıkıyor.

Arnavutköy\'de Dünya Engelliler Günü\'ne Özel Etkinlikler Düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Dünya Engelliler Günü'ne Özel Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
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