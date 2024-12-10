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Aydın şehidini uğurladı

Aydın şehidini uğurladı Şehit Teğmen Dut, gözyaşları arasında toprağa verildi Isparta'da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu düşen helikopterde şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Aydın'ın Germencik ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

10.12.2024 22:08
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Aydın şehidini uğurladı

Şehit Teğmen Dut, gözyaşları arasında toprağa verildi

AYDIN - Isparta'da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu düşen helikopterde şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Aydın'ın Germencik ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında birbirine temas eden 2 askeri helikopterden biri, boş araziye düştü. Kazada, UH-1 tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 askeri personel için, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda resmi tören düzenlendi. Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde şehit olan askerlerden biri olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un naaşı törenin ardından Aydın'ın Germencik ilçesine gönderildi. Teğmen Dut'un naaşı önce Germencik Park Mahallesi'ndeki dedesinin evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Teğmen Dut'un naaşı ikindi namazına müteakip Germencik Çarşı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından, Germencik Yeni Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Annesi ve kardeşi biran yanından ayrılmadı

Şehidin Babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Dut, dedesi Bekir Nalbantoğlu cenazede yer alırken, anne Kübra Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut, tabutun yanından bir an olsun ayrılmadı. Tabuta sıkı sıkı sarılan anne Dut'un, "Bu şekilde mi gelecektin yanımıza" şeklindeki feryatları yürek dağladı. Oğlunun tabutunu öpüp koklayan anne Kübra Dut, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Cenaze programına Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Erdoğan Gür, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti ve CHP Aydın milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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