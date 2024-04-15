Azimle ve özenle seçilen maydanoz da zorlu hasat
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde başlayan maydanoz hasadı, bölgede yaz sonuna kadar devam edecek. Günde ortala bin 500 TL yevmiye alan Diyarbakırlı işçiler, zorlu koşullar altında günde ortalama 4 dönüm arazi hasat ediyor.
Depremin vurduğu Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Sonbahar ve kış aylarının yağışlı geçmesiyle birlikte bereketli Amik Ovasında ürünler hasat edilmeye başlandı. Bölgede yetiştirilen maydanoz da Diyarbakır'dan gelen tarım işçileri tarafından özenle toplanmaya başlandı. Günde ortalama bin 500 TL kazanan tarın işçilerinin topladığı maydanozun demeti tarladan 7 TL'den satılıyor.
"Sezonluk olarak buraya geldiğimizde en az 150 dönüm maydanoz hasat ediyoruz"
Mevsimlik işçi olarak çalıştıklarını ve bir çok ilde ekmek paralarını kazandıklarını söyleyen Azad Arslan, "Biz aslen Diyarbakırlıyız, mevsimlik işçi olarak yeşillik işi yapıyoruz. Maydanoz, dereotu yani demet işi yapıyoruz, bunları hasat ediyoruz. Yaklaşık 6 buçuk aydır maydanoz hasat ediyoruz. Kışın çoğunlukla Batı tarafına veriyoruz. Reyhanlı'ya geldiğimizde ise Doğu tarafına veriyoruz. Burası sıcak olduğu için Batı tarafına maydanoz gidemiyor. Çoğunluk olarak Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman'a veriyoruz. Biraz zahmetli bir iş, şu anda maydanozun tarla fiyatı dönümü 7 bin TL'dir. Sezonluk buraya geldiğimizde en az 150 dönüm hasat ediyoruz. 12 kişilik bir ekibimiz var, onlarla çalışıyoruz" dedi.
Maydanoz hasat etmenin diğer işlere göre daha zor olduğunu dile getiren Mehmet Tarim, "Diyarbakırlıyım Hatay'a sezonluk olarak maydanoz biçmeye geliyorum. 6 buçuk ay mevsimlik işçi olarak burada çalışıyoruz. Zorluğu var, diğer işlere göre bu biraz daha zor. Günlük yaklaşık olarak 4 dönüm hasat ediyoruz. Yevmiyeler işçilerin çalışma performansına göre değişiyor" ifadelerini kullandı.
"Günlük ortalama bin 500 TL kazanıyorum"
Diyarbakır'dan Hatay'a çalışmak için geldiğini söyleyen Ozan Tarim, "Diyarbakır'dan çalışmak için geliyorum. Burada maydanoz biçiyoruz. Zor yanı da kolay yanı da var. Günlük ortalama bin 500 TL kazanıyorum" dedi.
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