Bahçelievler Belediyesi Yaz Konseri'nde Mehmet Erdem Sahne Aldı

Genel

Bahçelievler Belediyesi Yaz Konseri etkinliğinde Mehmet Erdem sahne aldı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği Yaz Konseri etkinliğinde ünlü sanatçı Mehmet Erdem sahne aldı. Etkinlikte sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Bahçelievler Belediyesi'nin gelenekselleşen Yaz Konseri etkinliğinde bu yıl sanatçı Mehmet Erdem sahne aldı. Milli Egemenlik parkında düzenlenen konser öncesi dev ekranda Türkiye - Brezilya Kadın Voleybol maçı izletildi. Konsere Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır katılırken etkinliğe vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Sanatçı Mehmet Erdem en sevilen şarkılarını Bahçelievler'li vatandaşlar için söyledi. Konser sırasında Erdem'e Başkan Bahadır tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.

"Her Bahçelievlerli komşumuzun yedi gün yirmi dört saat hizmetindeyiz"

Konser öncesi sahneye çıkarak konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Her yerde söylüyoruz. Irk ayrımı yapmadan, mezhep ayrımı yapmadan, siyasi parti ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet ediyoruz. Yeter ki Bahçelievler'de ikamet etsin. Yeter ki Bahçelievler'de esnaf olsun, çalışan olsun, biz her konuda her Bahçelievlerli komşumuzun yedi gün yirmi dört saat hizmetindeyiz arkadaşlar. Biz çünkü Cumhurbaşkanımızdan öyle talimat aldık. Cumhurbaşkanımız bize hizmetkar olun dedi. Ekibime de teşekkür ediyorum ayrıca. Üç bin kişilik belediye ekibime de. Onlarla beraber sizlerin yanında ve sizlere her konuda destekçi olacağız. Bu konuda söz veriyoruz. Ama şunu da belirteyim. Tabii ki içimiz yanıyor. Gazze'miz. Katil Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri meclisinde 47 kez alkışlandığı ve alkışlarla konuşmasının kesildiği bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden Allah tüm Müslümanların, tüm Filistinlilerin, tüm Gazzelilerin ve tüm insanların yardımcısı olsun. Bu inanın ki Hitler'in yaptığı katliamdan daha kötü bir katliam. Her saniyede bir çocuk öldürülüyor. Her saniyede bir insan şehit ediliyor. Ama artık dünyanın her yerinde bir uyanış direniş var. Güney Afrika Cumhuriyeti bunun savaş suçu olması için başvurdu. Biz de müdahil oluyoruz. ve sonuçta biz Yahudilere karşı değiliz ama siyonizme, katillere karşıyız. Özellikle Mescidi Aksa bizim kırmızıçizgimizdir. ve ayrıca şunu da belirteyim. Mecliste çoğunluğu burada başka bir parti aldı. O yüzden benim özellikle gençlere, sporculara yapmak istediğim şeyleri engellemeye başladılar. 'Ben bunu halkıma şikayet ederim. Son kez düşünün. Sporculara ödül vereceğiz, destek vereceğiz' dedim. Hayır dediler. Ama ben yine de sporcularıma, gençlere, öğrencilere, emeklilere, sanatseverlere hayvan dostlarına, emekli olanlara, engellilere sizlerin sayesinde, arkamda siz olduğunuz müddetçe hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.