Bakırköy\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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Bakırköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Bakırköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 4 gün boyunca "Cumhuriyet Bizim 101. Yıl Şenliği" etkinlikleriyle kutlandı.

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Cumartesi günü saat 10.00'da Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'ndeki Cumhuriyet Kupası müsabakalarıyla başladı. 2 gün süren turnuvalarda sporcular futbol, satranç, tenis ve bocce branşlarında yarıştı. Öte yandan etkinlikler neticesinde ilçe genelindeki sinemalarda Atatürk ve Cumhuriyet temalı filmler yayınlandı. Devrim Arabaları, Yücel'in Çiçekleri, Veda ve Atatürk 1 gibi filmler ücretsiz olarak seyirciyle buluştu. Pazartesi günü yapılan etkinlikler, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ndeki "Cumhuriyetin 101. Yılında 101 fotoğrafçıdan Türkiye Güzellikleri" sergisiyle başladı. Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı ve Yeşilköy Sahili'nde yapılan tango, dans, bando ve perküsyon şovlarının ardından halk oyunları gösterisi ve Seyyah konseri ile devam etti.

Bugün ise Bakırköy Çarşı ve Yeşilköy Sahili'ndeki bando, orkestra ve koro performanslarının ardından Yekta Kopan'ın Konukları başlıklı söyleşiler yapıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşilerde Figen Ayhan, Murat Beşer, Sevinç Erbulak, Zeynep Miraç, Burak Göral, Coşkun Aral, Timur Akkurt ve Ünsal Ünlü Cumhuriyet dönemindeki tiyatro, sinema ve müzik hakkında konuştu. Akşam saat 19.30'da İncirli Caddesi E-5 kesişimi başlayan Fener Alayı ile her yaştan vatandaş Cumhuriyet için yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saat 21.00'da ise Simge Sağın konser verdi. Etkinlere katılan vatandaşlar da keyifli dakikalar yaşadı.

Programda konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu "Çok güzel bir şenlik yaşadık. Cumhuriyet'in 101'inci yılında şenliğimizi gerçekleştirdik. Son derece keyifliydi. Son iki gündür müzik, sanat, folklor, Türk sanat müziği, dans ve en sonda Simge Sağın konseri ile final yaptık. Bugün Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Bakırköy ile beraber fener alayı yaptık. Katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.