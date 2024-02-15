Batan gemide bulunanların yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor - Son Dakika
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Genel

Batan gemide bulunanların yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatın yakınlarının kriz merkezindeki umutlu bekleyişi sürüyor. Batan gemide bulunan mürettebatın yakınları, Bursa'nın Karacabey ilçesinde oluşturulan kriz merkezinde bekleyişlerini sürdürüyor. Gemi mürettebatının halen haber alınamaması üzerine AFAD, NAK, ANDA, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

15.02.2024 19:19  Güncelleme: 19:20
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Batan gemide bulunanların yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor

BURSA - İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatın yakınlarının kriz merkezindeki umutlu bekleyişi sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezine, batan gemide bulunan mürettebatın yakınları da geldi. 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin battığı yer tespit edilirken, mürettebattan halen haber alınamadı. AFAD, NAK, ANDA, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, gemi mürettebatının yakınlarının umutla bekleyişi sürüyor.

Batan gemideki 6 kişiye ulaşmak için Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzanan koylar taranırken, aile yakınları gelecek güzel haberleri kriz merkezinde bekliyor.

Batan gemide bulunanların yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Batan gemide bulunanların yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor - Son Dakika

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