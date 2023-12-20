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Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kalarak başarıyla test uçuşunu tamamladı - Son Dakika
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Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kalarak başarıyla test uçuşunu tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 32 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 5 bin 700 kilometre mesafe kat etti. TB3 SİHA, 13'üncü test uçuşunu başarıyla tamamlayarak performansını kanıtladı. Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kalarak başarıyla test uçuşunu tamamladı
20.12.2023 - 22:52,  Güncelleme: 22:53
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BAYKAR'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kaldığı 13'üncü test uçuşunu da başarıyla tamamladı. TB3 SİHA, 32 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 5 bin 700 kilometre mesafe kat etti.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı(SİHA) Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor. İlk uçuşunu 27 Ekim tarihinde yaptıktan sonra art arda performans testlerinden geçen milli SİHA, orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü 13'üncü uçuş testini de başarıyla tamamladı. TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen 13'üncü test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada kesintisiz olarak 32 saat havada kaldı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan TB3 SİHA gerçekleştirilen uzun uçuş testi sırasında orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla geçti.

GÖKYÜZÜNDE 5 BİN 700 KİLOMETRE KATETTİ

Baykar SİHA ailesinin yeni rekortmeni Bayraktar TB3, 32 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 5 bin 700 kilometre mesafe kat etti. Orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 12'nci uçuş testinde de 12 saat havada kalan Bayraktar TB3, böylece kendi rekorunu da kırmış oldu. Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'lere de katıldı.

100. YILDA VATANDAŞLA BULUŞTU

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, daha önce dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir'de sergilendi. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yapılan törenlerde de TCG Anadolu'nun uçuş güvertesindeki yerlerini alan Bayraktar TB3 ve KIZILELMA'yı yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.

TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2024'TE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Kaynak: DHA
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Tekirdağ, SİHA, Havacılık, Genel, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kalarak başarıyla test uçuşunu tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kalarak başarıyla test uçuşunu tamamladı - Son Dakika
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