Bolu Deprem Riski Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bolu Deprem Riski Artıyor

Prof. Dr. Seyitoğlu, Bolu'nun fay hatları nedeniyle büyük risk altında olduğunu vurguladı.

13.11.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Seyitoğlu depreme karşı uyardı: " Bolu'da risk altında"

BOLU - Bolu'da düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, fayların büyük bölümünün kent merkezinden geçtiğini ifade ederek, "Marmara Denizi için ne kadar 'Eli kulağında' deniyorsa, aynı şekilde Bolu'nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.

Türk Mühendislik ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu tarafından, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda, 12 Kasım 1999 depreminin 25. yıl dönümünde "Deprem ve Kent" başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bolu'daki deprem riskine dikkat çekti.

"Gelecek depremde Bolu'da içinde olacak"

Panelde, kentin jeolojik konumuna değinen Seyitoğlu, Türkiye'nin en önemli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde bulunan Bolu'nun özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Katılımcılara harita üzerinden bilgiler veren Seyitoğlu, "Bolu'dan itibaren Kuzey Anadolu Fayı, farklı kollara ayrılıyor. 1944 yüzey kırığını, 1957'de kırılan bölümü, 1967'de kırılan bölümü, 17 Ağustos depreminde kırılan bölümü ve son olarak 1999 Düzce Depremi'nde kırılan bölümü görüyoruz. Yapılan son çalışmalar, Bakacak ve Elmalık faylarının varlığını ortaya koyuyor. Almacık bloğunun etrafındaki kırılmanın tamamlanması gerekiyor ve bu durumda Bolu'nun içinden geçen bir alanda gelecekteki depremin merkezinin olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Fayların büyük bölümü Bolu kent merkezinden geçiyor"

Bolu'nun da risk altında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Seyitoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Üzülerek söylüyorum ki, fayların büyük bölümü Bolu kent merkezinden geçiyor. Aykut Barka'nın 1999 Depremi'nden sonra kaleme aldığı ünlü makalesinde, yüzey kırığı oluştuğunda bunun iki ucunda gerilme biriktiği gösterilmişti. Herkes panik halinde muhtemel Marmara Depremi'ni konuşuyor. Bu sistemin doğusunda Bolu var. Dolayısıyla bu sistem burada kapanacak ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yeniden bağlanacak. Durum onu gösteriyor. Marmara Denizi için ne kadar 'Eli kulağında' deniyorsa, aynı şekilde Bolu'nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor"

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Deprem, Sağlık, Genel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Genel Bolu Deprem Riski Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin inceleme başlatıldı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
09:02 Alman devi Türkiye’de faiz indirimi için net tarih verdi Alman devi Türkiye'de faiz indirimi için net tarih verdi
08:56 Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 21:35:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Deprem Riski Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.