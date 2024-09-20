Çanakkale'de Gaziler Günü Töreni - Son Dakika
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Çanakkale'de Gaziler Günü Töreni

Çanakkale'de Gaziler Günü törenle kutlandı Çanakkale'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

20.09.2024 00:33
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Çanakkale'de Gaziler Günü törenle kutlandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Valiliği binası önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın, "Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta kanıyla vatan toprağını süsleyen ecdadın torunları gazilerimiz. Çanakkale'de herkes gazi ve şehit torunudur. Torunu olduğumuz bu kutlu milletin beylikten devlet kuran Osmanlı gibi cesur, çağ açıp çağ kapatan Fatih kadar kararlı, anka kuşu gibi küllerimizden doğmamızı sağlayan Mustafa'sı ve daima bir kahraman, bir gaziyiz. Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda, cesaret ve yiğitliğimiz ise şanlı Türk tarihimizde mevcuttur. Yüreğimizde vatan ve millet sevgisiyle görev yaparken canlarını ortaya koyan ve gazilikle onurlandırılan tüm arkadaşlarıma, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanının verilişinin 103'ncü yıldönümünde şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çanakkale'de Gaziler Günü Töreni - Son Dakika

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