Çekmeköy'de Kanlı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü - Son Dakika
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Çekmeköy'de Kanlı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü

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Ev anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada polis memuru, baba ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

02.12.2024 17:38
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Ev alma fiyat anlaşmazlığı sonucu öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi

İSTANBUL - İstanbul Çekmeköy'de alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada polis memurunun silahla vurarak öldürdüğü baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Çekmeköy'de H.Ş. isimli polis memuru alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı inşaat firması sahibi Sabri Ekşi, oğlu Yusuf Ali Ekşi'yi silahla vurarak öldürmüştü. Baba ve oğlu, Hacı Fatma Talip Kahraman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Ekşioğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Kur'an Kursu Caddesi'nde meydana gelmişti. H.Ş. isimli polis memuru, geçmişte yaşanan ev alma konusundaki fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada inşaat firması sahibi Sabri Ekşi, oğlu Yusuf Ali Ekşi, Emirhan Furkan Ekşi ile çalışanları Orhan Uka'ya silahıyla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Sabri Ekşi ile oğlu Yusuf Ali Ekşi olay yerinde hayatını kaybederken, Emirhan Furkan Ekşi ile Orhan Uka ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Çekmeköy\'de Kanlı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çekmeköy'de Kanlı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü - Son Dakika

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