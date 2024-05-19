CHP lideri Özel, gençlerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü - Son Dakika
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CHP lideri Özel, gençlerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin gençlik kolları tarafından düzenlenen Büyük Gençlik Yürüyüşüne katılarak Anıtkabir'e yürüdü. Özel, Atatürk'ün huzuruna çıkmaktan gurur duyduklarını belirtti.

19.05.2024 23:10
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CHP lideri Özel, gençlerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin gençlik kolları tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Büyük Gençlik Yürüyüşüne katıldı. Özel, "Atatürk'ün huzuruna 47 yıl aradan sonra birinci parti olmanın gururuyla çıktık" dedi.

CHP Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla binlerce gencin katılımıyla Büyük Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. 81 ilden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gelen gençler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşliğinde Ankara Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş esnasında, gençler tarafından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atılarak davullarla ritim tutuldu. Beraberindeki gençler ile Aslanlı Yol'dan yürüyen Özel, önce Atatürk'ün mozolesine daha sonra ise İsmet İnönü'nün mezarına karanfil bıraktı.

Yürüyüş esnasında basın açıklamasında bulunan Özel, son yapılan seçimlerin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna 47 yıl aradan sonra birinci parti olmanın gururuyla çıktıklarını dile getirerek, "Burada başarının sırrını çok sayıda gazeteci tartışıyor. 'Nasıl yaptınız' diye bana soruyorlar. 1980 darbesi; siyasi partilerin, sendikaların, örgütlenmenin bilhassa solun üzerinden paletleriyle geçti. O günden bugüne siyaset kalesinin başarı kapısını başarı kapasını bir türlü aşamıyordu. Üzerinde 3 koca kilit vardı. Biz, partimizin kongresinden 'değişim' sloganıyla, genç ve dinamik kadrolarla çok sayıda genç ve kadın arkadaşımızla birlikte yetkiyi aldıktan sonra oturduk ve önümüzdeki duruma baktık. CHP'nin Parti Meclisi'nin yaş ortalaması 43'tür. CHP MYK'nın yaş ortalaması 46'dır" ifadelerini kullandı.

"Birisi işgal donanmasına binip kaçarken, bizimki Bandırma Vapuruna binip Samsun'a çıkıp, Kurtuluş Savaşını başlatıyordu"

Özel, Türkiye'de bir daha beka sorunu olursa gençlerin ülkeye sahip çıkacağına dikkat çekerek, "Size güveniyor ve inanıyoruz. 31 Mart akşamı söyledim. Bundan önce herkes kafasına göre bir beka sorunu tarif ediyordu. Bir ülkenin esas beka sorunu işgalin tehlikesi değildir çünkü bu ülke işgal edilmeye kalktığında kimin ne tavır koyduğunu biliyoruz. Bugün her şeyden beka sorunu söyleyenler, çok övündüklerine baksınlar. İşgal kuvvetleri İstanbul'a gelince, o övündükleri işgal donanmasına kırmızı halıları sererken, onları saraylarda ağırlarken, sıkışınca Yıldız Sarayının iskelesinden İngiliz zırhlısına binip kaçarken, bizim peşinden gittiğimiz Kartal istimbotunun ucunda yanındaki yaverine 'Merak etme çocuk. Geldikleri gibi gidecekler' diyordu. Yine birisi işgal donanmasına binip kaçarken, bizimki Bandırma Vapuruna binip Samsun'a çıkıp, Kurtuluş Savaşını başlatıyordu. O yüzden bir gün yeniden Türkiye'de bir beka sorunu olursa, hiç kimse merak etmesin. Atatürk'ün emanet ettiği gençler gerekirse ölüm pahasına bu Cumhuriyete sahip çıkacaklar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel CHP lideri Özel, gençlerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü - Son Dakika

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