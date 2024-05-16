Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Pakistan ve Türkiye, dünya döndükçe var olacak, iki ayrı bedende, ama aynı ruha sahip iki kardeş millettir" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Pakistan ve Türkiye, dünya döndükçe var olacak, iki ayrı bedende, ama aynı ruha sahip iki kardeş millettir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye Pakistanlı Öğrenciler Birliği ve Yerli Düşünce Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde, YTB salonunda düzenlenen etkinlikte Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşliği vurguladı. Topçu, iki ülke ve milletin var olan iyi ilişkilerinin daha da yükseklere taşınacağına inandığını belirtti.

16.05.2024 21:48
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Pakistan ve Türkiye, dünya döndükçe var olacak, iki ayrı bedende, ama aynı ruha sahip iki kardeş millettir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Pakistan ve Türkiye, dünya döndükçe var olacak, iki ayrı bedende, ama aynı ruha sahip iki kardeş millettir. İnanıyorum ki sizler, eğitiminizi tamamlayıp ülkenize gidince, çeşitli hizmetleri üstlenecek ve iki kardeş ülke ve milletin her alanda var olan iyi ilişkilerini daha da yükseklere taşıyacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye Pakistanlı Öğrenciler Birliği ve Yerli Düşünce Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde, YTB salonunda düzenlediği, 'Pakistan ve Türkiye Arasındaki Kardeşliğin 76'ıncı Yılı' etkinliğine katıldı.

Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek başladığı konuşmasında, "Pakistan, Türkiye ilişkileri, 1947 den bu güne, kardeşlik temeli üzerinde, ortak din ve kültürel miras ile tarihi köklü bağlara dayanır. Ortak değerimiz ve büyük münevverimiz, bağımsız Pakistan'ın öncüsü ve fikir babası, saygı ve rahmetle andığımız, Allame İkbal'in Türk milletine olan tarihi sevgisi, Çanakkale ve İstiklal Savaşımızdaki, destekleri, iki halkın kardeşliğine çok büyük katkılar sağlamıştır" açıklamasında bulundu.

Topçu, Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin her zaman aynı samimiyetle devam edeceğine de vurgu yaparak, "Pakistan ve Türkiye, dünya döndükçe var olacak, iki ayrı bedende, ama aynı ruha sahip iki kardeş millettir. İnanıyorum ki sizler, eğitiminizi tamamlayıp ülkenize gidince, çeşitli hizmetleri üstlenecek ve iki kardeş ülke ve milletin her alanda var olan iyi ilişkilerini daha da yükseklere taşıyacaksınız inşallah. Bu vesile, 15 Mayıs 1919 da ülkemizi işgal eden düşmana karşı, Güzel İzmir'imizde, ilk kurşunu atan ve direniş gösteren şehitlerimiz, Hasan Tahsin ve Süleyman Fethi beyleri saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı zamanda bu gün Filistin'in 15 Mayıs El- Nakba günü yani "Felaket Günü" dür. Siyonist İsrail yönetiminin aylardır Gazze ve Refah'ta çocuklar başta olmak üzere sivillere uyguladığı soykırımı kınıyor, hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Etkinlikte, Pakistan Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Ahmed Bhutto, Yerli Düşünce Derneği Başkanı Eski Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ankara Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Biyolog Prof. Dr. Pervin Dinçer de birer selamlama konuşmaları yaptılar. Etkinlik; Pakistan'ın tanıtımı ile ilgili slayt gösterileri ve Pakistan yemeklerinin ikramı ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Pakistan ve Türkiye, dünya döndükçe var olacak, iki ayrı bedende, ama aynı ruha sahip iki kardeş millettir' - Son Dakika

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