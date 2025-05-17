Cumhurbaşkanı Erdoğan "Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır" dedi.

17.05.2025 15:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'de İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nin açılışına katıldı.

İstanbul'u modern sağlık tesisleri ile donatmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, " Bağcılar'da 400 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizi hizmete almıştık. Böylece Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesini 900'e çıkardık. Bugün bir başka muhteşem sağlık yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanemiz toplam 102 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Hastanemizde 6'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 705 yatak bulunuyor. Bu yatakların 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. 75'i uzman toplam 160 hekimimiz ve 324 hemşiremiz hastanemizde görev yapıyor. 3'ü eğitim kliniği olmak üzere toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca 36 yataklı palyatif bakım ünitesi, engelli spor salonu, robotik rehabilitasyon ünitesi bulunan bu hastanemizde vatandaşlarımız birçok alanda özellikli sağlık hizmeti alacak. Toplam 570 araçlık otoparkı ile her ihtiyacın düşünüldüğü hastanemizin İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta yapılan reformları anlatan Erdoğan "Sağlık bizden önce milletimizin en fazla şikayet ettiği alanlardan biriydi. Gerek sosyal güvenlik sistemi, gerek altyapı, gerek donanım noktasında sağlık sistemimiz adeta dökülüyordu. Sorunlar yumağı içinde kaybolmuş, sağlık hizmetinin her iki tarafını da bizar eden, bıktıran karmaşık bir sistem vardı. Doktorunu bulmanın ayrı, ilacını temin etmenin ayrı dert olduğu o günleri iliklerine kadar yaşamış bir kardeşinizim. Bu mağduriyeti tıpkı benim gibi Türkiye'de hemen her vatandaşım gayet iyi bilir. Sağlam girenin bile hasta çıktığı o yapıyı reforme etmek için çok mücadele ettik. Türkiye bugün bırakın hastanelerde sunulan hizmetleri 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşına evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldi. Hekim ve hemşire sayısından, MR, tomografi, diyaliz gibi kritik araç gereçlere kadar her alanda büyük artışlara imza attık. Eskiden vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi ise yurtdışından milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor. Çam Sakura'ya geliyor. Sağlıkta kurduğumuz sistem dünyanın pek çok ülkesi tarafından örnek alınıyor. Özellikle belli alanlarda Türkiye küresel bir destinasyona dönüştü. Sağlık turizmi ülkemizin dünyada öne çıktığı alanlardan biri oldu. Türkiye sadece modern sağlık altyapısı ile değil, dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli genel sağlık sigortasıyla da takdir topluyor. İşçisinden öğrencisine kadar herkes bu sistemin kapsam alanı içine girdi" şeklinde konuştu.

İstanbul'un yatak kapasitesini yüzde 56 arttırdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şehrimizin yatak kapasitesini 19 bin 715'ten aldık, yüzde 56 arttırarak 30 bin 726'ya yükselttik. Özel ve üniversite hastanelerini dahil ettiğimizde toplam yatak kapasitemiz 45 bin 481'e çıkıyor. Kamu olarak yıl sonuna toplam 10 bin 582 yatağı daha İstanbulluların istifadesine sunacağız. Planlama aşamasında ise 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisimiz var. Bunları süratle İstanbullu kardeşlerimizin emrine vereceğiz.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde 2002'de İstanbul'da 217 sağlık ocağı bulunuyordu ve 762 hekim çalışıyordu. Bugün İstanbul genelinde bin 147 aile sağlığı merkezimiz var. Buralarda çalışan aile hekimi sayımız 4 bin 264'e ulaştı. İstanbul genelinde kamu uzman ekip mevcudumuz 4 bin 141'den 9 bin 506'a çıktı. Kamuda çalışan hemşire sayısı 7 bin 104'ten 25 bin 570'e ulaştı. Sağlık hizmetlerinin her boyutunda 22 sene öncesine kıyasla gerçekten büyük mesafe kat ettik. Bunu da çoğu zaman şehir hastanelerimiz gibi sağlık yatırımlarını israf olarak gören müzmin muhalif zihniyete rağmen başardık. Sağlık tesislerinin yollarını yapmaktan aciz anlayışa bu kadar hizmeti, yatırımı, eseri, tesisi milletimizi emrine amade kıldık" diye konuştu

Enerji alanında ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Erdoğan "Bir taraftan ülkemizin enerji köprüsü olma vasfını güçlendirirken, diğer taraftan enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeye gayret ediyoruz. Çevreci maskesi takan 5'inci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu nükleer enerji santrali projemizle ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimiz sayesinde enerjide yeni bir dönemin kapısını açtık. Sakarya gaz sahasındaki keşfimiz milletimiz için kelimenin tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Bulanlar ancak arayanlardık şiarıyla sondaj çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettirdik. Filomuzu yeni gemilerle takviye ettik. Yurt dışında da farklı işbirlikleri geliştirdik. Enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için içeride ve dışarıda yoğun bir mücadele içinde olduk. Şu anda sismik araştırma sondaj gemilerimiz nerede biliyor musunuz. Somali'de. Oralarda sondaj yapıyorlar. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji alanında müjde paylaşarak "Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. 7'inci nesil sondaj gemimiz Abdülhamit Han ile Göktepe 3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibariyle tamamlandı. 2 bin 154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj, log ve test operasyonları sonucunda 3 bin 570 metre derinlikte tamamlanan Göktepe 3 kuyusundan müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3.5 yıl boyunca tek aşına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahanın geliştirilmesinde Sakarya projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Dolayısıyla sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak. Yeni keşfimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. Günlük 9.5 milyon metreküp üretimle 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 2026 yılında ikinci fazla üretimi iki katına, 2028 yılında 3'üncü fazla 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz. Yapılan her yatırım, yapılan her keşif hamdolsun bizleri Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırıyor. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık' - Son Dakika

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