Depremden etkilenen sınırların değiştiğini düşünenler mahkemeye başvurabilir

Sınırının değiştiğini düşünen mahkemeye başvursun
Avukat Emir Akpınar: "Kadastro güncellemesinde yanlışlık olduğunu düşünen vatandaşlar 30 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabilir"
KAYSERİ - Avukat Emir Akpınar, depremden kaynaklı yer değiştirmelere bağlı olarak sınırının değiştiğini düşünen vatandaşların kadastro güncelleme ekibine yeniden kroki çizdirmek için başvuru yapabileceklerini söyleyerek, "Kadastro güncellemesinde yanlışlık olduğunu düşünen vatandaşlar 30 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabilir" dedi.
Kadastro Güncelleme Yönetmeliği'nin 15. maddesine göre taşınmazların sınırları Kadastro Güncelleme ekibince belirlenerek sınırlandırılmalarının yapıldığını söyleyen Avukat Emir Akpınar, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda birçok can kaybı yaşadığımız gibi devam eden süreçlerde de arsa kaymalarından kaynaklı mülkiyet sınırlarının ciddi bir şekilde yer değiştirmesinden kaynaklı bir takım problemlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Deprem sonrasında mülkiyet sınırlarının değiştiğini düşünen vatandaşlarımız ne yapmalıdır dersek de; deprem sonrasında mülkiyet sınırlarının ciddi bir şekilde değişmesi durumunda Kadastro Güncelleme Yönetmeliği'nin 15. maddesine göre taşınmazların sınırları Kadastro Güncelleme ekibince belirlenerek sınırlandırılmaları yapılmaktadır. Burada ifade edelim ki Kadastro Güncelleme ekibi, vatandaşlarımız tarafından yapılacak başvuru üzerine harekete geçebileceği gibi, resen de harekete geçebilir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ekipleri sınırların ölçümünü yapar. Deprem bölgesindeki sınırlarda ne ölçüde değişiklik meydana geldiği de ekipler tarafından tespit edilir. Tespit edilen değişiklik ekipler tarafından hazırlandıktan sonra bir kroki ile imza altına alınır. Aynı yönetmeliğin 20. maddesine göre ekipler tarafından hazırlanan kroki doğrultusunda tapuda kayıtlı yüz ölçümü kadastro teknik belgeleri ve belirsiz veya çekişmeli sınırlarda dengeleme politikasına göre bölgede sınır belirlemesi yapılır. Buradaki en önemli husus dengeleme politikasına uygun bir şekilde yapılmasıdır" dedi.
Akpınar, vatandaşların kroki tebliğinden sonra 30 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemeleri'ne başvurabileceklerini söyleyerek, " Kayseri'de de son depremlerden sonra geçtiğimiz günlerde de bir jeoloji mühendisimizin açıkladığı üzere 8 santimetrelik bir kayma meydana gelmiştir. Bu nedenle Kayseri'de yaşayan vatandaşlarımızın arsa ve arazilerinde herhangi bir kayma olduğunu, kadastral anlamda bir değişiklik, sınırlarında bir değişiklik olduğu düşünceleri var ise bu şekilde Kadastro Güncelleme Yönetmeliği'nin 15. Maddesine göre Tapu Kadastro Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Devam eden süreçte tapu kadastro güncelleme ekibi tarafından diyelim ki bir kroki hazırlandı. Vatandaşımız bu duruma itiraz etmek istiyor. Bu durumda da yapması gereken şey, bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren, kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemeleri'ne dava açmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
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