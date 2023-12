Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Filistin insanlığın vicdanını kanatan acılara sahne olmakta, İslam ülkeleri yeterince tepki veremedi"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin" sergisinde konuştu

İSTANBUL - İstanbul'da "Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin" isimli resim sergisine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Filistin insanlığın vicdanını kanatan acılara sahne olmakta. İslam ülkeleri yeterince tepki veremedi. Batılı ülkeler ise Filistin halkının asil direnişini terörizm olarak gördü" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taksim Camii Fuaye Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin" isimli resim sergisine katıldı. Dünyanın birçok ülkesinden sanatçıların Filistin'de yaşanan insanlık zulmünü konu alan eserlerinden oluşan serginin açılışında konuşan Erbaş, buradaki resimlerin yıllar sonra Filistin davasını, Kudüs davasını hatırlatacak, tarihe bir iz bırakacak çalışmalar olduğunu söyledi. İsrail saldırıları devam ederken İslam ülkelerinin bir araya gelerek ortak bir tavırla yeterince tepki verememiş olmasını eleştiren Erbaş, Batılı ülkelerin ise Filistin halkının asil direnişini terörizm olarak görmesine tepki gösterdi.

"Bu eserler tarihe bir iz bırakacak"

Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin" sergisiyle Gazze'de yaşanan soykırımı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dile getirerek toplumsal bir bilinç oluşturmanın amaçlandığını söyleyen Ali Erbaş, "Serginin Filistinli kardeşlerimizin haklı özgürlük mücadelesinin tercüman olacağına inanıyorum. Tüm mazlumların zalimlere karşı direnenlerin; vatanı, dini, milleti için mücadele verenlerin duygularını dile getireceğini düşündüğüm serginin hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Sanat, insanla birlikte var olmuş. Şartlar ne olursa olsun çizgiler, şekiller ve renklerden oluşan eserleri marifetiyle insanoğlu kendini anlatma yolunu her zaman bulmuştur. Bir sanat eserini aynı zamanda ortaya koyulduğu döneme dair siyasi, sosyal, gündelik hayattan izler taşıyan o dönemi anlatan, yansıtan, aydınlatan bir vesika ve tarihe düşülen bir not olarak değerlendirmek gerekir. Yıllar sonra "Çizgilerle Özgür Filistin" için yapılmış olan bu eserleri gören insanlar Filistin davasını hatırlayacak, Kudüs davasını hatırlayacak. Sizin bu eserleriniz tarihe bir iz bırakacak İnşallah" dedi.

"İslam ülkeleri yeterince tepki veremedi"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin" sergisinde yer alan eserlerde tarihin sanat alanındaki doğrulayıcısı olarak kabul edilebilir. Kudüs ve çevresi bugünlerde eşi görülmemiş bir katliama, vahşete maruz kalmaktadır. Bir asra yakın bir zamandır kanayan yaramız olan Filistin her geçen gün insanlığın vicdanını daha fazla parçalayan, kanatan acılara sahne olmaktadır. Bir millet Gazze'de Batı Şeria'da Kudüs'te ve Filistin'in diğer bütün şehir benzeri görülmemiş bir zulme maruz bırakılmakta. Bir millet topyekun yok edilmeye çalışılmakta, soykırıma uğratılmaktadır. Çoğunluğu çocuk ve kadın olan binlerce kardeşimiz İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. İnsanların en temel ihtiyaçlarına ulaşmaları birçok şekilde engellendi. Hastaneler, okullar, ibadethaneler yerle bir edildi. Hala devam eden yoğun bombardımanda yaralanarak hastanelere sığınan yüzlerce insanın hastanelerin bombalanmasıyla hayatta kalma umutları da ellerinden alındı. Yeni doğmuş bebekler, küvözlerde can verdi. Bu elim olaylar yaşanırken İslam ülkeleri bir araya gelerek ortak bir tavırla yeterince tepki veremedi. İslam'a karşı her türlü eyleme hoşgörü ve özgürlükle bakan Batılı ülkeler ise yıllardır sistemli bir şekilde soykırıma maruz bırakılan Filistinlilerin asil direnişlerini, haklı özgürlük davalarını terörizm olarak gördü. Ancak İsrail'in Filistin halkına ait toprakları sistemli bir şekilde işgal ve Gazze'de uyguladığı soykırım tarihe kara bir leke olarak ve en büyük terör faaliyeti olarak geçti. Bunu tarih kaydetti. Burada sergilenen eserler pek tabii sadece bir etkinlikte yer almaları için üretilmediler. Sanatçılar Filistin'de yaşanan katliama ve katliam karşısında dünyanın umursamazlığına tepkilerini, çizgileriyle ifade ettiler. Bir insanlığın tükenişine duyulan acıyı dile getiren sergideki eserler doğrudan hayatın kendisine yaşanılan drama odaklanarak zalim bir devletin vahşetine tanıklık etmektedir. Bu eserler, bu sergi insanlık adına değerli olan ne varsa çiğneyip kötülükleri savunan bir ahlaki kirlenmişliği, bir insani yoksunluğu sanatsal öğelerle ortaya koymaktadır. 'Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin' sergisi yıllardır dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramının unutulmaması ve unutturulmaması adına da ayrıca bir ehemmiyet taşımaktadır. Nasıl olur da insanlık değerleri bu kadar aşağılanabilir? Nasıl olur da bu denli bir soykırım tüm dünyanın gözleri önünde alenen gerçekleştirilebilir. Bu akıllara ziyan şiddete karşı uluslararası bir sessizlik nasıl olur da mümkün olabilir? İnsanlığın kalbine açılmış bu ölümcül yara nasıl olur da görmezden gelinebilir? Bu serginin bana göre asıl önemi de insanlık adına son derece vahim bir yaraya dokunuyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yarayı tüm dünyaya sanatın etkili kollarından birini kullanarak gösteriyor olması serginin değerini daha da arttırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşmasının ardından sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.