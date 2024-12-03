Engelli Bireylere Tuz Ekspresi ile Destek - Son Dakika
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Engelli Bireylere Tuz Ekspresi ile Destek

Turistik Tuz Ekspresi, Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler için sefere çıktı.

03.12.2024 22:01
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Turistik Tuz Ekspresi engelleri kaldırmak için sefere çıktı

ANKARA - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Turistik Tuz Ekspresi, özel yolcuları ile birlikte Çankırı'ya uğurlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iş birliğinde, Çankırı Valiliği koordinasyonunda "Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor" programı düzenlendi. Program kapsamında Turistik Tuz Ekspresi Ankara Garından uğurlandı. 3 saatlik bir yolculuğun ardından Çankırı'ya ulaşacak olan özel yolcular otobüslerle ve rehberler eşliğinde 5 bin yıllık geçmişe sahip "Yer Altı Tuz Şehri" başta olmak üzere Çankırı ilinin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edecekler.

"Engelli vatandaşlarımızın hak ettiği hayat standartlarına sahip olmaları için devrim niteliğinde çalışmalar yürüttük"

Uğurlama töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Dünya Engelliler Günü, bir farkındalık günü olmasının yanı sıra, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için somut adımlar atmamız gerektiğini anımsatan önemli bir gündür. Her bir engelli vatandaşımız, geleceğimizi birlikte inşa ettiğimiz yol arkadaşlarımızdır. Her biri için attığımız adımlar, ülkemizin istikbali için atılmış kutlu bir adımdır. İşte bu inançla, Türkiye'de son 23 yılda, engelli vatandaşlarımızın hak ettiği hayat standartlarına sahip olmaları için devrim niteliğinde çalışmalar yürüttük" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri tüm projeleri ve hizmetleri yeterli görmediklerini söyleyen Göktaş daha fazla proje üreteceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Günümüz koşullarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerimizde yenilikler getiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın tüm sosyal hak ve fırsatlara engelsiz erişimlerini sağlamaya yönelik yeni projeler geliştiriyoruz. Özellikle farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, 2024 yılında Afyonkarahisar ve Antalya'da başlattığımız ve 2025 yılında 16 ilde daha yaygınlaştıracağımız 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' ile otizmli bireylere ve ailelerine birebir destek sunuyoruz. Ayrıca gelişim geriliği riski taşıyanlar ile engelli çocukların kaliteli bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine erişimi için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemini hayata geçiriyoruz. Bu sistemin ilk uygulamalarını önümüzdeki günlerde Ankara, Bursa ve Mersin'de başlatıyoruz. Bakım hizmetlerinden istihdama, eğitimden farkındalık çalışmalarına, psiko-sosyal desteklerden sosyal yardıma kadar her konuda hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

"Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için hassasiyet göstermeliyiz"

Engelli bireylerin, toplumumun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Dünya Engeliler Günü, toplum olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları zorluklara karşı daha duyarlı olmamızı sağlayacak bir fırsat olarak görülmelidir. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak adına hepimiz hassasiyet göstermeliyiz. 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda fırsat eşitliğini ön planda tutan hükümetlerimiz, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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