Erciyes'te Kar Heykeli Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Erciyes'te Kar Heykeli Festivali Coşkusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından gelen heykel sanatçılarının eserlerini inceledi. Festival, Erciyes Kayak Merkezi'nde, 17-24 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

23.02.2025 17:03
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Erciyes'in karı sanat eserine dönüştü

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali'ne katılarak, Türkiye, Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan heykel sanatçılarının eserlerini inceledi. Erciyes'te yağan karın bir sanat eserine dönüştüğünü söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Erciyes sadece kayak merkezinden ibaret değil, Erciyes her zaman daha fazlasıdır" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk destinasyon yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na ev sahipliği yapıyor. Organizasyon, 17-24 Şubat 2025 tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te festival alanını ziyaret ederek, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleri Kayseri Erciyes A.Ş. organizasyonu ile düzenlenen etkinlikte Türkiye başta olmak üzere Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan heykel sanatçılar, yağan karı adeta bir sanat eserine dönüştürdü. Sanatçılar, Erciyes Tekir Kapı bölgesinde 3 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde 10 adet kar bloklarından animasyon karakterleri yaptı. Erciyes'te yağan karın bir sanat eserine dönüştüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Erciyes sadece kayak merkezinden ibaret değil, Erciyes her zaman daha fazlasıdır. Uluslararası sanatçılarımızın yapmış olduğu eserler sergileniyor" dedi. Büyükkılıç, yapılan eserlerin, kış sezonu boyunca Erciyes'e gelen misafirlerin beğenisine sunulacağını kaydederek, "Kış mevsimi boyunca eserlerimizi burada göreceğiz. Dostlarımıza hoş geldiniz diyoruz, 5 ülkeden sanat eserleri üreten dostlarımız geldi. Erciyes Kayak Merkezi'nde değişik etkinliklere fırsat vererek şenlendiriyorlar" ifadelerini kullandı. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz ise "2'nci Uluslararası Kar Heykel Sempozyumu'nu gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz. Sempozyum Pazartesi başladı ve çalışmalarımızı arkadaşlarımızla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Çocuklarımıza ithafen düşünüp, çok sevdikleri karakterleri yaptık, sanatçılarımızın bu emeğinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, eserleri tek tek gezerek, sanatçılarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Erciyes'te Kar Heykeli Festivali Coşkusu - Son Dakika

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