Esenyurt'ta Atlı Sporlar İçin Yoğun İlgi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Atlı Sporlar İçin Yoğun İlgi

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Esenyurt Belediyesi'nin hayata geçirdiği At Binicilik Tesisi, atlı sporlara olan ilginin artmasına neden oluyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için binicilik eğitimi sunan tesis, ziyaretçilerin büyük ilgisini topluyor.

24.12.2024 11:19  Güncelleme: 11:30
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Esenyurtlulardan atlı sporlara yoğun ilgi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin vatandaşları atlı sporlara yönlendirmek amacıyla hayata geçirdiği At Binicilik Tesisi, yoğun ilgi görüyor. Ata binmek veya binicilik eğitimi almak isteyen vatandaşlar, eğitmenlerden tüm püf noktaları öğrenerek profesyonelleşiyor.

Esenyurt, İstanbul'un en kapsamlı binicilik tesisine ev sahipliği yapıyor. Ata binmek veya profesyonel biçimde binicilik eğitimi almak isteyen vatandaşlara kapılarını açan At Binicilik Tesisi, güvenlikli ve rahat manej alanıyla komşularımıza hizmet sağlıyor. Profesyonel binicilik eğitmenleri, tesiste bulunan cins atlarla vatandaşlara biniciliğin tüm ayrıntıları öğretiliyor. Atlarla bağ kuran vatandaşlar, kısa süre içinde "dörtnala" biniciliği öğrenirken kas geliştirme, denge ve koordinasyon sağlama becerileri de geliştiriyor.

Tesis her gün onlarca ziyaretçiyi ağırlıyor

Esenyurtluların en sık uğrak noktalarından biri haline gelen tesis, ilçe dışından da yoğun talep alıyor. Haftanın 7 günü hizmet veren binicilik tesisi, İstanbul'un tüm ilçelerinden ziyaretçi akınına uğruyor. Büyüklerin ilk kez binicilik deneyimi yaşadığı tesiste, çocuklar ise atlarla tanışma ve onları sevme imkanı buluyor.

"İstanbul'a hizmet veriyoruz"

Tesiste profesyonel anlamda binicilik eğitimlerinin de verildiğini söyleyen Binicilik Antrenörü Behçet Demir, "Burada sabahları özel derslerimiz oluyor. Bunun dışında okul gruplarımız geliyor. Onlara hem tesisi gezdiriyoruz hem de temel bilgileri göstermeye çalışıyoruz. Amacımız, her bireye at sevgisini aşılamak. Onların at üstünde ne yapmaları gerektiğini, nelerle karşılaşabileceklerini gösteriyoruz. Sağ olsunlar ilgi çok yoğun. Aslında bütün İstanbul'a hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız buraya gelerek atları sevebilir ve besleyebilirler. Herkesi bekliyoruz" dedi.

"Sınav stresimi attım"

Tesisi gezmek ve binicilik deneyimi yaşamak için Esenler'den gelen Hatice Kübra Dua ise şöyle konuştu: "Atlarla iletişim kurmak gayet eğlenceliydi. Zaten onlarla iletişim kurmak stresi azaltıyor. Benim de sınav stresim vardı, bugün o stresi attım. Esenyurt Belediyesine bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum."

Esenyurt\'ta Atlı Sporlar İçin Yoğun İlgi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Atlı Sporlar İçin Yoğun İlgi - Son Dakika

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