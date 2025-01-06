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Eyüpsultan'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Emirhan Aramış son yolculuğa uğurlanıyor

BALIKESİR - İstanbul Eyüpsultan'da görevi başında geçirdiği kazada hayatını kaybeden şehit polis memuru Emirhan Aramış baba ocağında dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. İvrindi'nin Büyükyenice Mahallesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilen şehit polis memuru Emirhan Aramış'ın babası, cenaze töreninde oğlundan helallik istedi. Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Şehit Babası Mustafa Aramış, "Allah'ım seni benden daha çok sevmiş hakkını helal et aslanım" diye seslendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emirhan Aramış geçtiğimiz Cumartesi akşamı görevdeyken kullandığı motosikletle aynı istikamette ilerleyen otomobille çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan polis memuru Emirhan Aramış olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan Aramış kurtarılamadı. Şehit Polis Memuru Emirhan Aramış için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlenmesinin ardından cenazesi doğum yeri olan İvrindi'nin Büyükyenice Mahallesine gönderildi. Şehit Polis Memuru Emirhan Aramış baba evinde alınan helalliğin ardından Yeni Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükyenice Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

İl Müftüsü Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazına Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, Balıkesir Milletvekilleri Serkan Sarı ve Mustafa Canbey, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit,, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Enver Erbil Karaca, MSÜ Kara Astsubay MYO Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, Garnizon ve 9'ncu Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Cenk Al katıldı.

Şehit Babası Hüseyin Aramış: "Allah'ım seni benden daha çok sevmiş"

Cenaze namazı öncesinde oğlunun tabutu başına gelen Şehit Babası Hüseyin Aramış, "Biz aslan yetiştirmişiz. Yüce Rabbim bana bu mevkii nasip etti. Vatan sağ olsun. Oğluma herkes hakkını helal etsin. Aslanım, yavrum, Emirhan'ım, asalete bak. Allah'ım seni benden daha çok sevmiş oğlum. Ben de seviyordum yavrum, senin için ölürdüm ben. Ama Cenabı Mevla'm seni alacakmış yavrum, daha çok sevmiş. Aslanım. Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et, aslanım benim" diye oğluna seslendi.

Şehit Annesi Sariye Aramış: "Mis kokulu oğlum"

Şehit Annesi Sariye Aramış da oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Sariye Aramış oğlundan helallik isteyerek, "Çok güzel kokuyorsun oğlum. Hakkını helal et ben sana hakkımı helal ediyorum. Melek oldu benim oğlum. Mis kokulu evladım. Doyamıyorum annem. Nasıl dayanacağım sensizliğe, Al bayraklar altında beni şehit annesi yaptın kuzum" diyerek gözyaşı döktü.