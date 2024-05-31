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Fatih Belediyesi tarafından çocuk çalıştayı yapıldı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından çocukların ilçede yapılmasını hayal ettikleri çalışmaları dile getirmeleri için "Oyuntay" isimli çocuk çalıştayı düzenlendi. Programa katılan 100 çocuk hem fikirlerini söylerken hem de oyunlar oynayarak eğlendi.

Fatih Belediyesi tarafından çocukların ilçede yapılmasını hayal ettikleri çalışmaları dile getirmeleri için "Oyuntay" isimli çocuk çalıştayı Silivrikapı Fanço Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlendi. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve 100 çocuk katıldı. Fatih Belediyesi 2025-2029 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik plan hazırlık çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar neticesinde ilçede yaşayan vatandaşlar için biz dizi çalıştay ve toplantı gerçekleştirecek. Bu çalıştaylardan ilkini ise çocuklarla yaptı. Programa katılan çocuklar kendilerine verilen anketleri doldurduktan sonra 'Fatih İçin hayalini yaz, çiz, boya' etkinliği yapıldı. Ardından çocuklar kendileri için hazırlanan halat Çekme, mendil kapmaca, sandalye kapmaca gibi çeşitli oyunlar oynadı. Programda Fatih ile ilgili alınacak kararlarda çocukların söz sahibi oldukları konusunda farkındalık oluşturuldu. Çocukların istekleri doğrultusunda çocuk odaklı projeler masaya yatırılacak. Öte yandan Başkan Turan alanda çocuklar ile bir araya gelip sohbet ederek isteklerini de dinledi. Alanda çocuklar tarafından ilgiyle karşılanan Turan hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Fatih'i tasarlarken çocukların en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Başkan Mehmet Ergün Turan, "İlçemiz Fatih'te yeni dönemimizin ilk adımlarını, çocuklarımızın neşesiyle, enerjisiyle atmayı çok istedik. Çünkü bu zamana kadar, hayalimizdeki Fatih'i tasarlarken çocuklar bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldular. Geride bıraktığımız dönemde, katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediğimizi sıklıkla dile getirmiştik. Bu süreçte; gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın fikirlerini, düşüncelerini almakla yetinmedik. Talep ve temennileri hayata geçirmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Birlikte güzel projelere imza attık. Şimdi de aynı şekilde, yavrularımızın, şehrimizin planlamasına, kentsel mekanların üretimine katılmasını arzu ediyoruz. Tüm bu süreçlerde, aktif olmalarını istiyoruz. Çünkü bu çocuklarımızın en temel hakkı. Biz onları toplumumuzun önemli bir parçası olarak görüyor, gerçekleştireceğimiz hizmetlerde paydaşımız olarak kabul ediyoruz. Oyuntay'ımızın temel amacı da çocuklar ile kentsel mekanlar arasındaki ilişkiyi pekiştirmek, yavrularımızın yaşadıkları şehirle bağlarını güçlendirmektir. Bu 5 yılı birlikte planlayacağız. Oyuntay, bu konudaki kararlılığımızın ilk adımı oldu ve işe çocuklarımızla başladık. Onların mutluluğu, hepimizin; bütün ülkemizin mutluluğudur. İnşallah onlara yaşanabilir, güvenli, pırıl pırıl bir Fatih'i emanet edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklar kendilerini çok değerli hissettiler"

Programa öğrencileri ile katılan Öğretmen Ayten Nurcan "Bugün belediye başkanımız Fatih'te neler istendiğini çocuklara danışmak için bizi buraya davet etti. Çocuklara önce bir anketle neler istedikleri, neler hayal ettikleri soruldu. Sonra onlara oyunlar oynatıldı. Çocuklar kendilerini çok değerli hissettiler. Burada çok güzel bir gün geçiriyoruz" dedi.

"Fatih'te hayal ettiklerimizi anketlere doldurduk"

Programda eğlendiğini dile getiren Muazzez Mira Gökbaş "Burada arkadaşlarımızla oyunlar oynadık. Belediye başkanımız geldi, fotoğraf çekildik. Fatih'te hayal ettiklerimizi anketlere doldurduk. Program hoşuma gitti. Belediye başkanımıza programlar için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Basketbol sahası istedik"

Fatih'te hayal ettiğini istediğini dile getiren Ayaz Türk "Burada anket doldurduk. Sonra başkanımız gelip bizi ziyaret etti. Sonra oyunlar oynadık. Günüm çok güzel geçti. Hepimiz başkanımızla fotoğraf çekildik. Fatih'te ne olmasını istediğimizi söyledik. Basketbol sahası istedik. Başkanımızda yapmaya çalışacak" ifadelerini kullandı.