Genel

Gaziantepli kadınlar, meme kanseri farkındalık hareketi için bir araya geldi

GAZİANTEP - İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği'nin, AstraZeneca Türkiye'nin şartsız desteği ile yürüttüğü "Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi" kapsamında kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak kadınlar meme kanseri konusunda bilgilendirildi.

İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye'nin şartsız desteği ile 2022 yılında hayata geçirilen ve geçen yıldan itibaren 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde devam eden "Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi" projesi kapsamındaki beşinci buluşma Gaziantep'teki kadınlarla gerçekleşti. İhtiyaç Haritası koordinasyonu ile Gaziantep Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kanser Savaşçıları Derneği'nin gönüllü hekimi Dr. Alper Aytekin tarafından 100'ün üzerinde kadına meme kanseri farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde kadınlar; meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama (mamografi) ve elle muayene gibi konularda bilgilendirildi.

"Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi" kapsamında daha önce Antalya, Trabzon ve Hatay'da 700 kadına eğitimler verildi ve eğitim verilen kadınların İhtiyaç Haritası tarafından en yakın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde meme taramalarının yapılması sağlandı. Tarama yapılan kadınların yüzde 7'si ileri tetkiklerin yapılması için hastanelere sevk edildi. Gaziantep'te verilen bu eğitimlerin ve meme kanseri taramalarının önümüzdeki aylarda deprem bölgesindeki diğer illerde devam etmesi planlanıyor.

"Erken tanıyla bu hastalık tamamen tedavi edilebilir"

Proje kapsamında kadınlara eğitim veren Kanser Savaşçıları Derneği gönüllü hekimi Dr. Alper Aytekin, projenin meme kanserinde erken teşhis konusunda yararlı olacağını söyleyerek, "Deprem felaketinden etkilenen 11 ilde meme kanseri üzerine erken tanı konusunda özellikle sosyoekonomik açıdan eğitimleri almaları güç hasta grubuna bilgilendirme yapmak üzere oluşturulmuş tamamen gönüllülük esasına dayalı bir proje. Proje, meme kanserinin erken tanısı için gelen hasta grubu veya hasta adayı insanları bilgilendirerek ve çevrelerine bu bilgileri yayarak nasıl faydalı olabiliriz konusu düşünülerek planlandı. "Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi" ile alınan eğitimler sonrasında proje katılımcılarının en yakın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde düzenli kontrollerini yaptırmalarını önemsiyoruz. Hastalar, erken tanıyla erken tedaviye başlanarak bu hastalıktan kurtulabilir. Kanser algısı toplumda şöyle; kanser oldum hayatım bitti. Artık yolun sonuna geldim algısı var. Bu farkındalık hareketi ile amaç, bu algıyı da yıkmak. Çünkü meme kanserinde biz erken tanıyla bu hastalığın tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu biliyoruz. Bireysel olarak ben zaten kendi bu hastalıkla aktif tedavi içerisinde yer almaktayım. Gaziantep Üniversitesi'nde bununla ilgili çalışan çok iyi bir ekibimiz var. Onkoloji, radyoloji, patoloji, nükleer tıp ve sayamadığım bu alanla ilgili birçok ekibimiz var. Hep birlikte kanserle ilgili aktif olarak savaş halindeyiz. AstraZeneca'nın bu projeye gönüllülük esasında dayanarak destek sunmasını çok önemli buluyorum. Buraya bu şekilde oluşan destek bence çok önemli. Destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Proje kapsamında Gaziantep'te 250 kadına ulaşmayı hedefliyoruz"

Projeyle ilgili açıklamada bulunan İhtiyaç Haritası Saha ve Operasyon Takım Lideri Zafer Kapusuz, program sonunda Gaziantep'te 250 kadına ulaşma hedefleri olduğunu belirtti. Kapusuz, "Kadınların sağlığı söz konusu olduğu için bu proje oldukça önemli. Hedefimiz şu an deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşmak. Eğitimin bir çarpan etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü eğitime katılan kadınlar çevrelerine anlatıyorlar. Örnek vermek gerekirse biz 800 kadına eğitim veriyoruz ancak çarpan etkisiyle belki de 8 bin hatta 10 bin kadına ulaşacak. Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde kadınlara ulaşmayı planlıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Adıyaman. Bugün eğitim alan kadınları KETEM adını verdiğimiz tarama merkezlerine ücretsiz servislerle götürüp taramadan geçireceğiz. Şu an 40 yaş üstü kadınların bir senede bir kere bu taramadan geçmesi gerekiyor. Yanlarında akrabaları, komşuları, arkadaşları da gelebilir onlara da hayır demeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Projemize imkanlarımız el verdiği sürece devam edeceğiz"

Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç ise açıklamasında şunları söyledi: Hatay, Antalya ve Trabzon'dan sonra Gaziantep, bu eğitimleri gerçekleştirdiğimiz 4. ilimiz oldu. Yaklaşık 800 kadına eğitim verdik. Eğitim sonrasında başta meme kanseri olmak üzere KETEM'lerde ulusal tarama programımızda meme kanseri ile beraber rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramaları da yapıldı. Meme kanserinde erken tanı şu yüzden önemli. Bildiğiniz üzere kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, artık dünyada akciğer kanseriyle yarışır durumda. Bugün dünyada ve Türkiye'de 7-8 kadından birinin meme kanseri olma riski var. Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır. Bunu hepimiz biliyoruz artık, bunu ezberledik. Ama bunu bilmek yeterli olmuyor. Aynı zamanda harekete geçmek gerekiyor. Kadınların aylık kendi kendine meme muayenelerini yapmaları ve yılda bir kere ultrasona gitmeleri gerekiyor. 40 yaşından sonra Ulusal Kanser Tarama Programı'na göre 2 yılda bir mamografi çektirmeleri gerekiyor, bunun yılda bir olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Meme kanserinde erken tanı şansı kaçırılırsa maalesef çok daha ileri seviyelerde meme kanseri tanısı alınabiliyor. Erken tanısı mümkün bir hastalık olarak zamanında teşhis edilirse de kadınlar tedavilerini olduktan sonra sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Özellikle sosyoekonomik açıdan bu hizmetlere ulaşımı güç olan kadınlar için bu eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz ulaşabildiğimiz kadar fazla kadına ulaşmak. Bu nedenle başta deprem bölgesi olmak üzere tanı, tedavi hizmetlerine ulaşamayan her kadına bu eğitimi ve bu hizmeti götürmeyi istiyoruz. Bunun için de imkanlarımız el verdiği sürece devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem, "Toplum sağlığının geliştirilmesini kurumsal sorumluluklarımız ve önceliklerimiz arasında görüyoruz. Destek verdiğimiz önemli sosyal sorumluluk projeleri ile kanser farkındalığını artırarak kadınların meme kanseri kontrollerini yaptırmalarının da önemini vurguluyoruz. Bu kapsamda iş birlikleri ile sağlık okuryazarlığını geliştiren ve risk faktörleri hakkında farkındalığı artıran çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şartsız desteğimizle yürütülen bu proje kapsamında Kanser Savaşçıları Derneği ve İhtiyaç Haritası ile geçen yıldan itibaren deprem felaketinden en çok etkilenen illeri önceliklendirme kararı aldık ve Hatay'ın ardından Gaziantep'teki eğitimleri de tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kanseri ölüm nedeni olmaktan çıkarmak için toplumun faydasına olacak her projede sorumluluk almaya devam edeceğiz" diye konuştu.