Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Kura Çekimi Yapıldı

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin kura çekiminde hak sahiplerinin dairelerini belirledi. Başkan Bahçetepe, projede çevre dostu uygulamaların yanı sıra ilçenin depreme dayanıklılığı için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

20.01.2025 15:22  Güncelleme: 15:37
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Gaziosmanpaşa'da kura çekiminde hak sahiplerinin daireleri belirlendi

Başkan Bahçetepe:

"İlçemizi depreme dayanıklı hale getirmek için bütün çalışmalara açığız"

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi 6D Bölgesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi neticesinde yapılan kura çekiminde hak sahiplerinin daireleri belirlendi. Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Güneş enerji ve gri su sistemi gibi çevre dostu projeleri ilçemizdeki tüm kentsel dönüşüm projelerine dahil etmeyi hedefliyoruz. İlçemizi depreme dayanıklı hale getirmek için bütün çalışmalara açığız" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi iştirak şirketi olan GOPAŞ tarafından Yenidoğan Mahallesi 6D Bölgesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi neticesinde Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi davet salonunda yapılan kura çekimi sonucu hak sahiplerinin daireleri belirlendi. Program projenin içeriğini anlatan video gösterimi ile başladı. Ardından protokol konuşmalarının son bulmasıyla Başkan Bahçetepe noter huzurunda ilk kurayı çekti. Daireleri belirlenen hak sahiplerine ise temsili olarak anahtarları verildi. 323 konut ve 9 ticari alandan oluşan projede, 359 araçlık otopark, yaşam alanları, düğün salonları, spor salonları, çocuk oyun alanları bulunuyor. 3 bin 231 metre kare yeşil alana sahip projede güneş enerji ve gri su sitemi gibi çevre dostu projeler de yer alıyor. Gaziosmanpaşa'nın tamamını kapsayacak tek bir imar notu hazırladığı belirten Başkan Bahçetepe ise konuşmasında güneş enerji ve gri su sistemi gibi çevre dostu projeleri ilçedeki tüm kentsel dönüşüm projelerine dahil etmeyi hedeflediğini belirtti.

"İlçemizi depreme dayanıklı hale getirmek için bütün çalışmalara açığız"

Kentsel dönüşümde önemli bir adım atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bahçetepe, "150 gün önce We Haliç kurasını çekmiştik. Bu günde Yeni Doğan Mahallesi 6D Projesi'nde komşularımızın yeni dairelerinin kurasını çekmek için buluştuk. Tüm hak sahiplerine dairelerinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmasını diliyorum. Hem yüklenici firma hem GOPAŞ eliyle yürüttüğümüz, ilçemize değer sunan proje. 323 konut, 9 ticari alan, altında otoparkı, yaşam alanları, düğün salonları, spor salonları olan bir proje. Bizim bu projede önemsediğimiz başka durumlar da söz konusu. Özellikle güneş enerji ve gri su sistemi gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güneş enerji ve gri su sistemi gibi çevre dostu projeleri ilçemizdeki tüm kentsel dönüşüm projelerine dahil etmeyi hedefliyoruz. İlçemizi depreme dayanıklı hale getirmek için bütün çalışmalara açığız" şeklinde konuştu.

"Gaziosmanpaşa'nın tamamını kapsayacak tek bir imar notu hazırladık ve hayata geçirmeye çalışıyoruz"

Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirmek istediği dönüşüm projesinden bahseden Başkan Bahçetepe, "İlk günden beri Gaziosmanpaşa'da yapı stoğunu değiştirmek için bir çok adım attık. Göreve geldiğimizde ilçemizde 12 ayrı ilan notu vardı. Bir mahallede yapılan inşaat başka bir mahallede yapılmıyordu, buda süreci yavaşlatıyordu. Yöneticilerimizle Gaziosmanpaşa'nın tamamını kapsayacak tek bir imar notu hazırladık ve hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tek bir imar planıyla bütün mahallelerimizin eşit şekilde hizmet alacağı alan bir alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Ada bazlı yapılaşma ve parsel birleştirmeye yönelikte kentsel dönüşüme teşvik edecek çalışmaları hızlandırıyoruz. Komşularımızın güvenle yaşayabileceği deprem riskine karşı dayanıklı projeleri hızla hayata geçirmek zorundayız. Bugüne kadar yaptığımız bütün projelerde insanımızı gören, duyan, onları anlayan, onlarla empati kuran, yurttaşlarına mağdur etmeyen adil hakkaniyetli ve yenilikçi bir kentsel dönüşüm anlayışı benimsiyoruz. Vatandaşımızla barışık bir şekilde hak mağduriyetlerini en aza indirerek, komşuluk ilişkisini koruyan bir kentsel dönüşümü 5 yıl boyunca Gaziosmanpaşa'da hakim kılmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Yeni dairelerimizin hayırlı olmasını dilerim. Şimdiden dairelerinizin sizlere mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir an önce evimize kavuşup o güzel imkanlardan yararlanmak istiyoruz"

Çekilişte konuşan hak sahibi Nilüfer Özleyen "Mutluyum. Bir an önce evimize kavuşup o güzel imkanlardan yararlanmak istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda olur. Doğduğumuz büyüdüğümüz yerlerdi. Bizim evimiz yeniydi. Parsel kentsel dönüşüme girdiği için bizler de dahil edildik. Bu süreç zorlu geçti çünkü İstanbul'da inanılmaz kira artışları oldu. Biran önce bu sıkıntıları atlatıp yeni evimizde mutlu bir şekilde yaşarız" dedi.

"Kura çekimi için çok mutlu olduk"

Mutlu olduğunu dile getiren hak sahibi Hasan İşçiler "Kura çekimi için çok mutlu olduk. İnşallah dairelerimiz bir an önce biter de yerlerimize geçeriz. Evim 1+1, hemen hemen 2 yıl oldu. Kiralarımızı da alıyoruz" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa\'da Kentsel Dönüşüm Kura Çekimi Yapıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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