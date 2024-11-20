Göktaş: Gazze'deki Çocuklar İçin Somut Adım Çağrısı

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Bakan Göktaş: "Gazzeli çocukların, maruz kaldığı acılar ve haksızlıkların bir an önce son bulması için tüm ülkeleri somut adımlar atmaya davet ediyoruz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün bir kez daha, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını durdurması, Gazzeli çocukların, maruz kaldığı acılar ve haksızlıkların bir an önce son bulması için tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve insan hakları savunucularını, somut adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Ulusal Çocuk Forumu Kapanış Törenine katıldı. Ankara'da özel bir otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Göktaş, sadece Türkiye'deki çocukların geleceğini değil tüm dünya çocuklarının geleceğini güzelleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Gazze'deki soykırımın son bulması için çalıştıklarını söyleyen Göktaş tüm dünyayı bu konuda somut adım atmaya davet etti.

"Erken yaşlardan itibaren fırsat eşitliği anlayışının ve toplumsal dayanışmanın tohumları ekiliyor"

Çocuk Forumu Buluşmalarını çeyrek asırdır sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, "En değerli hazinemiz olan sizlerin sesini duyurduğuz bu platform hem kültürümüzün hem de demokrasi anlayışımızın somut bir göstergesi oluyor. Bu Forumlarımız, çocuk haklarının savunulması, çocukların toplumsal katılımlarının artırılması açısından önemli roller üstleniyor. 25 yıl boyunca binlerce çocuk bu platformda, deneyimlerini paylaşıyor ve kendi gelecekleri için söz sahibi olma fırsatı buluyor. Erken yaşlardan itibaren fırsat eşitliği anlayışının ve toplumsal dayanışmanın tohumları ekiliyor. Çeyrek asırlık bu yolculuk, çocukların fikirlerinin ve katılımlarının ne kadar değerli olduğunu açıkça gösteriyor. Çocuk hakları konusunda kat ettiğimiz mesafe, özellikle çocuk komitelerimizin çalışmaları birçok ülkeye örnek olacak düzeye ulaşıyor. Bu çalışma, geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın daha adil, daha eşit ve daha umut dolu bir dünya inşa etmeleri için onlara verdiğimiz değerin en anlamlı ifadesi olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Sizler bizim geleceğe dair en büyük umudumuz, en güçlü inancımızsınız"

Çocukların kendilerine birçok açıdan katkılarının olduğunu söyleyen Göktaş, "Bugün sizleri burada görmek, büyük fedakarlıklarla ulaştığımız kazanımlarımızı emin ellere teslim edeceğimizi gösteriyor. Sizler bizim geleceğe dair en büyük umudumuz, en güçlü inancımızsınız. Her birinizin bu Forumlarda sunduğu özgün bakış açıları ve benzersiz fikirler bizlerde yepyeni ufuklar açıyor. Dostluk ve kardeşlik duygularıyla yürüttüğünüz çalışmalarınız, hepimize ilham veriyor. Hiç bitmeyen enerjiniz bizleri de motive ediyor. 'Çocuk için katılım ve savunuculuk' üst başlığında düzenlediğimiz bu forumda ulaştığınız sonuçların da önce ülkemiz sonra dünyamız için faydalı olacağına inanıyoruz. Biz de ülkemizi geleceğe taşımaya yönelik tüm çalışmalarınızda her zaman sizinle olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Gazzeli çocukların, maruz kaldığı acılar ve haksızlıkların bir an önce son bulması için tüm ülkeleri somut adımlar atmaya davet ediyoruz"

Bakanlık olarak, sadece Türkiye'nin değil, bütün dünya çocuklarının haklarını korumak ve güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Göktaş şöyle devam etti:

"Bizim için en değerli miras, hiç şüphesiz çocuklarımıza barış, güven ve huzur dolu bir dünya bırakmaktır. Fakat bugün dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklar, savaş, çatışma, yoksullukla mücadele etmek zorunda kalıyor. En temel haklarından mahrum bir şekilde, umut dolu bir geleceğin hayalini bile kuramaz hale geliyor. Bu acıların hiçbirinin sorumlusu olmayan, masumiyetin sembolü olan çocukların barış ortamına kavuşturulması, bugün acil bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bugün dünyanın her neresinde yaşıyor olursa olsun, çocukların yaşam hakkının kayıtsız şartsız garanti altına alınması için açık bir çağrıda bulunuyoruz. Bugün bir kez daha, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını durdurması, Gazzeli çocukların, maruz kaldığı acılar ve haksızlıkların bir an önce son bulması için tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve insan hakları savunucularını, somut adımlar atmaya davet ediyoruz."