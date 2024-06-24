Hasadı başlayan kabak tarlada 12 TL'ye satılıyor - Son Dakika
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Hasadı başlayan kabak tarlada 12 TL'ye satılıyor

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Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan kabak hasadıyla birlikte ürün tarlada 12 TL'den alıcı buluyor. Kabak, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor. Hasat edilen kabağın iç piyasaya satıldığını belirten çiftçi Adil Cünedioğlu, kabağın İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

24.06.2024 09:16
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Hasadı başlayan kabak tarlada 12 TL'ye satılıyor

HATAY - Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan kabak hasadıyla birlikte ürün tarlada 12 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda yaz aylarıyla birlikte ürünler hasat edilmeye devam ediyor. Reyhanlı ilçesinde de çiftçi Adil Cünedioğlu tarafından 20 dönüm araziye ekilen kabakta hasat başladı. Kilosu 12 TL'den satılan kabak, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

Hasat edilen kabağın iç piyasaya satıldığını belirten Adil Cünedioğlu, "Burada şu anda kabak hasat ediyoruz. Kabak hasat etmeye başlayalı 1 hafta oldu. 20 dönümlük arazide kabağımız var. Yaklaşık sezon sonuna kadar 2 ton kabak hasat ediyoruz. Tarlada kabağı 10 ile 12 TL arasında satıyoruz. Toplanılan kabağı iç piyasaya veriyoruz. İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiyoruz. Kabak hasat etmek çok meşakkatlidir" dedi.

Hasadı başlayan kabak tarlada 12 TL\'ye satılıyor
Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Adana, Hatay, Tarım, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Hasadı başlayan kabak tarlada 12 TL'ye satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasadı başlayan kabak tarlada 12 TL'ye satılıyor - Son Dakika
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