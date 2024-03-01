İBB'nin bitmeyen meydan projesi, Karaköy esnafını bitirdi: "Zor durumdayız, 15-20 esnaf dükkanlarını kapatıp gitti"
Esnaf, 14 aydır bir çivi bile çakılmadığını söyledi
İmamoğlu'nu eleştiren vatandaş: "Erdoğan olsaydı şimdiye yapmıştı"
İSTANBUL - İBB tarafından Karaköy'de başlayan meydan projesinin hala tamamlanmamış olması esnafı ve vatandaşı adeta çileden çıkardı. Esnaf, "Zor durumdayız. 15-20 esnaf dükkanlarını kapatıp gitti. 14 aydır bir çivi bile çakılmadı" derken, bir vatandaş, "Erdoğan olsaydı şimdiye yapmıştı" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
1976 yılında açılan ve şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan Karaköy'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 7 katlı otoparkın yıkımına 2022 yılı aralık ayında başlanmış ve yerine meydan altı otopark yapılacağı açıklanmıştı. Ancak aradan 14 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen uzun bir süredir inşaat alanında herhangi bir çalışma yapılmadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte bölgedeki esnafın işlerinde ciddi oranda bir azalma olduğu, bazılarının dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığı, vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilendiği öğrenildi. Ayrıca, İBB'nin esnaflara inşaat sürecinde olumsuzluk yaşamamaları için destek sağlayacağı vaadinde bulunduğu ancak bunu da yerine getirmediği öne sürüldü. Çok zor durumda olduklarını söyleyen esnaflar, inşaata 14 aydır tek bir çivi bile çakılmadığını belirterek bu durumun vatandaşa eziyetten başka bir şey olmadığını dile getirdi. Bir vatandaş ise, "Erdoğan olsaydı şimdiye yapmıştı" diyerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
"Zor durumdayız. 15-20 esnaf dükkanlarını kapatıp gitti"
Yıllardır Karaköy'de restoran işletmeciliği yapan Metin Özkan, "Büyükşehir Belediye ekipleri yıkım öncesinde bizimle toplantı yaptı. 150'ye yakın esnaf vardı, burada da 70-80 esnaf vardı. Bize umutlar verdiler. Bize, 'Yıkım süresince etkilenmeyeceksiniz. Biz sizin yanınızda olacağız, destek olacağız. Tabela vergisi, atık vergisi, çöp vergisi, işgaliye gibi paralar sizden alınmayacak' dediler. Ama hiçbiri olmadı, biz hepsini ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Bize hiç destek vermediler. Yaklaşık 17 ay oldu. 3 ayda yıkım bitti, 14 aydır burası böyle atıl duruyor. Hiçbir şey yapılmadı, çivi dahi çakılmadı. Bu bizi çok etkiledi. Biz burada 11 kişi çalışıyorduk, şu an 3 kişi çalışıyoruz. Burada yaklaşık 15-20 esnaf bundan sebep dükkanlarını kapatıp gitti. Dayanabilen dayanıyor, dayanamayan gidiyor. Çünkü iş falan yok. Bu görüntüde, bu kötü ortamda kimse gelip alışveriş de yapmıyor yemek de yemiyor. Bu inşaat alanından hızlı bir şekilde kaçmaya çalışıyorlar. Turizmi etkiliyor çünkü burası turizmin göbeği. Burada hem turizmi baltalıyoruz hem buradaki esnafları baltalıyoruz. Buradakilerin durumu çok kötü. Buranın bir an önce, hızlı bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Burası kafeste kalmış gibi, etrafı 3 metre bariyerlerle kapalı. Burada iş yapmaya çalışıyoruz ama maalesef bir şey olmuyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, gerçekten çok zor durumdayız. Büyükşehir Belediyesi'nin buna bir an önce el atması ve çalışma yapması lazım" dedi.
"Su çıktığını söylediler, çalışma yapılacak dediler ama 14 aydır bir şey yok"
14 aydır bu alanda hiçbir çalışma yapılmadığını belirten Özkan, "Etütte ilk aşamada, altında su çıktığını söylediler. Kazımın şu anda yapılamadığını söylediler. Sonra dört taraftan kazık çakacaklarını, binaların bu tarafa çökme ihtimali olduğunu söylediler. Onunla ilgili bir çalışma yapılacak denildi ama hiçbir şey yok. 14 aydır böyle, yıkılmış bekliyor. 14 aydır çivi dahi çakılmadı. Bu bariyerler buradan geriye mi gidecek, yoksa kalkacak mı? Artık insanları rahatlatmaları lazım. Yeter yani, iki seneye yaklaşıyor ama hiçbir şey yok" diye konuştu.
"Vatandaşa eziyetten başka bir şey yok"
Projenin tamamlanamama sebebinin İBB ile otel arasındaki anlaşmazlık olduğunu iddia eden başka bir vatandaş ise, "Belediye ile otel arasında sorun vardı. Aralarında anlaşamıyorlar. Bir an önce yapılsın. Çünkü burası böyle olduğu sürece insanlara eziyet oluyor. Şu vaziyette burası eziyet. Sözde burası yıkılıp üstü park, altı otopark yapılacaktı. Vatandaşa eziyetten başka bir şey yok. Vatandaşın düşüncelerini kimse umursamıyor. Benim dediğim olur hesabı yapıyorlar. Sonuçta buranın yıkılmasının sebebi ortalığı daha net olarak göstertmek ama son hali bu. Başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.
"Erdoğan olsaydı şimdiye yapmıştı"
Projenin uzun zamandır tamamlanamamış olmasına tepki gösteren bir vatandaş da, "Tayyip Erdoğan olsaydı şimdiye yapmıştı. İmamoğlu yaparsa çok çeker. O çok çeker, niye yapmadı peki? Hani nerede yaptı? Kaç senedir yaptı? Boşver" şeklinde konuştu.
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