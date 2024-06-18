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İhlas Vakfı'ndan yetimlere bayram

"Yaradana kurban, yetimlere bayram"

İSTANBUL - İhlas Vakfı, 5 ülkede vekaletle kurban kesimi ve dağıtım organizasyonu yaptı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, 5 ülkede gerçekleştirdikleri yurt dışı vekaletle kurban kesim ve dağıtım organizasyonları hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Aydın, "Öncelikle necip milletimizin, Türk İslam aleminin ve bağışçılarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allahü Teala'dan sulh ve sükun içerisinde bir bayram geçirmeyi niyaz ediyorum" diyerek sözlerine başladı.

Aydın, "Kurbanlık hayvanların alımında, kesiminde ve elde edilen etlerin dağıtımında çok hassas davrandık. Kapak atmış yani iki yaşını doldurmuş, kurbanlık vasıflara haiz olan hayvanları seçerek aldık, kestik ve dağıttık" dedi.

Kurban kesimleri hakkında bilgi veren Aydın, "Kurban kesiminde umumi vekil olan 15 arkadaşımızı 5 ülkeye gönderdik. Bu ülkeler Somali, Çad, Uganda, Afganistan ve Hindistan'dır. Bu ülkelere giden arkadaşlarımız; vekaletlerini veren kurban sahipleri adına titizlikle hayvanları satın aldılar. Sonra vekalet sahiplerinin isimlerini tek, tek okuyarak kasabı vekil ettiler, kasap da aldım, kabul ettim diyerek, tekbir getirerek ve Bismillahi Allahü Ekber diyerek kurbanları kesti" şeklinde konuştu.

Kurban etlerinin dağıtımı ile ilgili de bilgi veren Mahmut Kemal Aydın, "Kurban etlerini yurtdışında yetimhanelere dağıtıyoruz. Örneğin Afrika'daki çeşitli ülkelerdeki medreselere ve Kuran-ı Kerim kurslarına ve buralardaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Aynı şekilde Afganistan'da kendi yaptığımız eğitim külliyeleri var. Bu külliyelerde okuyan öğrencilerimize ve ailelerine kurban etlerini dağıtıyoruz. Hindistan'da fakir, fukaraya ve civar beldelerdeki medreselere dağıtıyoruz" diye konuştu.

Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: "Kurban vekaletlerini vakfa bağışlayan her vekalet sahibinin ismi okundu. Kasaba vekaletin verildiği ve kurbanın kesildiği anın video kaydını, bayramdan sonra bir hafta içerisinde bağışçılarımıza whatsapp üzerinden ulaştıracağız."