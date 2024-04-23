İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. 94 yaşında vefat eden Kılıç'ın naaşı Sakızağacı Şehitliği'nde defnedildi.

23.04.2024 19:04  Güncelleme: 19:22
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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

İSTANBUL - İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Mahmud Efendi'nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı. Hasan Kılıç'ın naaşı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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