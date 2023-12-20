 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da "GaZZete" İsrail'in Gazze'deki katliamında ölen gazetecilerin sesi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da "GaZZete" İsrail'in Gazze'deki katliamında ölen gazetecilerin sesi oldu

İstanbul'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamda hayatını kaybeden gazeteciler için eylem yapıldı. Eylemde, öldürülen basın mensuplarının hayat hikayelerinin yer aldığı 'GaZZete' isimli gazete dağıtıldı.

İstanbul\'da "GaZZete" İsrail\'in Gazze\'deki katliamında ölen gazetecilerin sesi oldu
20.12.2023 - 20:48,  Güncelleme: 21:03
Abone Ol

İstanbul'da dağıtılan "GaZZete" İsrail'in yaptığı katliamda öldürülen gazetecilerin sesi oldu

İSTANBUL - İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sırasında hayatını kaybeden gazeteciler için İstanbul'da eylem yapıldı. Basın açıklamasının ardından organize eden grup, öldürülen basın mensuplarının hayat hikayelerinin yer aldığı "GaZZete" isimli gazeteyi dağıttı.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılarının artması ile bütün dünyadan Filistin'e destek mesajları geldi. İsrail aleyhine yapılan eylemlerden biri de Filistin İçin Gazeteci Dayanışması'nın düzenlediği eylem oldu. İstanbul'da Beşiktaş Meydanı dahil olmak üzere Eminönü, Kadıköy, Mecidiyeköy, Bakırköy ve Üsküdar'da da basın açıklaması yapan grup, saldırıların başladığı günden beri 97 gazetecinin öldürüldüğüne dikkat çekti.

Yapılan basın açıklamasında konuşan Dayanışma Sözcüsü Hayrünisa Çiçek, "İsrail'in işlediği savaş suçlarını ortaya çıkaracak yegane insanlar gazetecilerdir. İsrail'in bu soykırımına direnen gazetecilerdir ciddi baskılarla karşı karşıya bırakıldı ya da işinden kovuldu. Kullanılan fosfor bombalarının izlerini Filistinli gazeteciler dünyaya gösterdi. Adından önce ölüm tarihi yazılan bebekleri Filistinli gazeteciler gözler önüne serdi. Bugüne kadar öldürülen gazeteci sayısı 97'ye ulaştı. Savaş bölgelerinde çalışan gazeteciler Uluslararası Sözleşmelere göre korunur dokunulmazdır. İsrail, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmesinin yanı sıra basın özgürlüklerini de hiçe saymaktadır. Gazeteci öldürerek hakikatleri gizleyemezsiniz. İşte bu yüzden tek sayı çıkardığımız GaZZete'mizi öldürülmesine rağmen direnmeye devam eden gazetecilere adıyoruz" diye konuştu.

"2. Dünya Savaşı'nda daha az gazeteci öldü"

Hayrunisa Çiçek'in ardından konuşan Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi ise "Bugün burada sesimizi duyurmak için bizimle olan herkese teşekkür ederim. Gazze'de var olan şey bir savaş değil bir katliam, bir soykırım. Bu soykırımı gösterecek gazeteciler İsrail için her zaman hedef olmuştur. Bu kadar kısa sürede 97 gazetecinin öldürülmesinin ne kadar vahim bir şey olduğunu anlatmak için şu örnekleri verebilirim, 2. Dünya Savaşı 6 yıl sürmüştür ve 69 gazeteci öldürülmüştür. Vietnam Savaşı 20 yıl sürmüştür ve bu sürede 63 gazeteci hayatını kaybetmiştir. ABD Dışişleri Bakanı 'bu gazetecilerin bilerek öldürüldüğüne dair bir kanıt yoktur' diyor. Gazeteci arkadaşlarımızdan destek istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından gazeteyi dağıtan ve destek fotoğrafı veren grup sessizce meydandan ayrıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Medya, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da 'GaZZete' İsrail'in Gazze'deki katliamında ölen gazetecilerin sesi oldu - Son Dakika


20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35
5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30
Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15
Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti

Son Dakika
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30 Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35 İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 21:13:35. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da "GaZZete" İsrail'in Gazze'deki katliamında ölen gazetecilerin sesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement