Kayseri\'de Sportif Turizm Çalışmaları Hızla İlerliyor

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Sportif turizme Kayseri damgası

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun:

"Şehrimizin var olan çeşitlilikleri ve gün yüzüne çıkarılması anlamında çok değerli"

KAYSERİ - İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun; Kayseri'de yapılan çalışmalar ile spor turizminin geliştirileceğini söyleyerek; "Şehrimizin var olan çeşitlilikleri ve gün yüzüne çıkarılması anlamında çok değerli" dedi.

Kayseri'de, 3 ilçede oluşturulan sportif turizm kurulları ile ilçelerin doğal güzellikleri ön plana çıkarıldı. Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda yamaç paraşütü, Tomarza ilçesinden geçen Zamantı Irmağı'nda kano, Yahyalı ilçesinde belirlenen rafting parkurları ile çeşitlilik artırıldı. Her yıl binlerce misafirin geldiği alanlar geliştirilerek hem ilçe hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlar hale getirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, sportif turizm anlamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek; "2024 yılında 3 farklı alanda ilçe sportif turizm kurulu oluşturarak sportif turizm amaçlı parkur alanları ilan ettik. Valimiz Gökmen Çiçek öncülüğünde ilçe kaymakamlarımızla beraber yürüttüğümüz bu çalışmalarda yol kat ettik. Ali Dağı'nda yapılan paraşüt uçuşları var. Uçuşların daha güvenli haline getirilmesi, kontrollü bir şekilde yapılması amacıyla Valiliğimiz, Talas Kaymakamlığımız ve Talas Belediyemiz işbirliğinde çalışmalar başlatıldı. Orada bir parkur alanı ilan edildi. Bölgenin sınırlarının belirlenmesi ve kuralların oluşturulmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bundan sonrasında da buradaki faaliyetleri ilgili ve yeterli şartları sağlamış acenteler aracılığı ile yapılması sağlandı. Şuanda da yetki belgesi verilen acenteler faaliyetlerini sürdürüyorlar" dedi.

"Şehrimizin var olan çeşitlilikleri ve gün yüzüne çıkarılması anlamında çok değerli"

Çalışmaların 2025 yılında da devam edeceğini ve yeni parkur alanlarının oluşturulacağını dile getiren Dursun, "Zamantı Irmağı üzerinde iki farklı noktada rafting ve kano olmak üzere parkur alanları var. Birisi Yahyalı ilçesinde. 8 kilometrelik alanda rafting parkur alanı belirlendi. Şuanda da orada yetkili acente tarafından çalışmalar sürdürüyor. Tomarza ilçemizde kano faaliyetleri bölge ve Şıhbarak mahallelerimizde gerçekleştiriliyordu. Burada da yapılan çalışmalar ile bu alanın ilçe sportif turizm kurulu kurularak kaymakamlığımız başkanlığında çalışmalar başladı. Bu alanların düzenlenmesinde ve parkur alanı ilan edilmesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çok büyük emek harcadı. Şuanda da sportif faaliyetler devam ediyor. Birçok paydaşımız var. Onların sayesinde bu alanlar oluşturuldu. Şuan iyi bir talep var. Çok sayıda misafirimiz hem bölgeyi görmek hem de kanoya binmek için geliyor. Bu bizim için sevindirici. Çünkü turizm çeşitlilik ister. Bunlar da bizim şehrimizin var olan çeşitlilikleri ve gün yüzüne çıkarılması anlamında çok değerli. Daha farklı alanlarımız da var. Bunların üzerinde de çalışmalarımızı devam ediyor. Parkur alanı ilan edeceğimiz noktalarımız var. 2025 yılında da onları planlayıp daha farklı noktalarda bu şekilde sportif turizm amaçlı faaliyetleri de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Turizm birçok sektöre katkı sunuyor. Bu anlamda da hem şehrimizin hem de ülke ekonomimiz anlamında da bu tür parkur alanlarının oluşması birçok sektöre katkı sağlayacaktır" diye konuştu.