Kayserililer, Gazze'nin Amerika'ya Verileceği Açıklamalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kayserililer, Gazze'nin Amerika'ya Verileceği Açıklamalarına Tepki Gösterdi

Geniş Video İzle

Kayseri'de düzenlenen protestoda, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'nin Amerika'ya verileceğine dair söylediklerine tepki gösterildi. Kayseri Filistinli Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze'nin ihtiyaç duyduğu insani yardımların devam etmesi gerektiğini vurgularken, Trump'ın planını şiddetle reddettiklerini belirtti. Protesto, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı ile başladı.

15.02.2025 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserililerden Gazze'nin Amerika'ya verileceği söylemine tepki

"Filistin halkını öz yurtlarından sürme planını şiddetle reddediyoruz"

KAYSERİ - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek" sözlerine Kayseri Filistinli Dayanışma Platformu üyeleri tepki gösterdi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ile Filistinli Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Camii'nde toplanan vatandaşlar; İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz İl Müftüsü Dursun Ayvaz tarafından kıldırıldı. Grup adına açıklama yapan Mehmet Emin Aslantürk, Trump'ın Gazze söylemlerinin asla kabul edilemez olduğunu aktararak, "Gazze Müslümanların öz yurdudur. Gazze ve Filistin'de 7 Ekim 2022'de başlayan ve 471 gün süren Hamas'ın şanlı direnişi ve İsrail soykırımı, ateşkes anlaşması ile sona erdi. Bu süre içerisinde karadan, havadan ve denizden devam eden İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 60 binden fazla insan şehit oldu. 100 binden fazlası da yaralandı. Okullar, camiler, hastaneler dahil tüm yerleşim birimleri vahşi saldırıların hedefi olarak yerle bir edildi. Bu vahşi saldırılarda gazeteciler ve sağlıkçılar da hayatlarını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilen başkanı Trump; tıpkı önceki başkanları gibi ülkesinin İsrail'in emrinde olduğunu ilan etti. Netanyahu ile Gazze'yi boşaltarak Müslümanları öz yurtlarından çıkarma konusunda anlaştığını duyurdu. Trump, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 471 gün vatanlarını katil işgalcilere karşı savunan Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e göndereceğini, Gazze'nin de Amerika Birleşik Devletleri'ne verilip tatil beldesi yapılacağını duyurdu. Bizler; 471 gün süren işgalcilere karşı verdiği şanlı mücadele için Hamas'ı tebrik ediyoruz. 2 yıla yakın devam eden İsrail saldırılarına karşı hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazze ve Filistin'e insani yardımların devam etmesi gerektiğini ve Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını bildiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze ve Filistin halkının öz yurtlarından sürme planını insanlık adına asla kabul edilemez buluyor, şiddetle reddediyor, şeytani bir plan olarak reddediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından kalabalık dualar ederek olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Filistin, Kayseri, İsrail, Genel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Genel Kayserililer, Gazze'nin Amerika'ya Verileceği Açıklamalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:34 Türkiye’deki ünlü cips firmalarına rekor para cezası Türkiye'deki ünlü cips firmalarına rekor para cezası
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:11 Mahallelinin “Yoğun koku geliyor“ dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
19:04 İstanbul’da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:47 Batman’da köprü altında bir kişi ölü bulundu Batman'da köprü altında bir kişi ölü bulundu
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
18:18 Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı
18:07 Ünlü Yönetmen Christopher Nolan’ın Yeni Filmi Türkiye’de Çekilecek Ünlü Yönetmen Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Türkiye'de Çekilecek
18:03 Ethereum Blockchain ağı için büyük gün Ethereum Blockchain ağı için büyük gün
17:44 Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 16:10:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserililer, Gazze'nin Amerika'ya Verileceği Açıklamalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.