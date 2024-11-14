Mavi Balina 2024 Tatbikatı Tamamlandı

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Mavi Balina 2024 tatbikatı basın faaliyet programı tamamlandı

MUĞLA - Türkiye'nin ev sahipliğinde her iki yılda bir düzenlenen ve 9. kez Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen, Denizaltı Savunma Harbi ağırlıklı eğitimlerin icra edildiği NATO üyesi ve 11 farklı ülkeden gözlemcinin katıldığı Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı yarın sona erecek. TCG Derya ve TCG Anadolu gemilerinin ilk defa bu tatbikatta yakıt ikmal ve firkateyn ikmalleri yaptığı belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda tatbikat hakkında basın faaliyeti programı gerçekleştirildi. Mavi Balina - 24 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları, ABD ve Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden Deniz Karakol Uçakları ve 11 farklı ülkeden gözlemcilerin katılımıyla 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında, Doğu Akdeniz'de icra edildi.

Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı basın faaliyet programları dahilinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Harp Filo Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Denizaltı gemi komutanları ve müttefik ülke kuvvet komutanlarının katılımı, ve savunma sanayiinde görevli firmaların mühendis ve Savunma Sanayi Üniversitesi'nden akademisyenlerin katılımı ile basın faaliyet programı ve denizaltı savunma sistemleri fuarı düzenlendi.

'TCG Anadolu ve TCG Derya ilk kez tatbikata katılım sağladı '

5 safhadan oluşan Mavi Balina-2024 Tatbikatı'nın ilk iki safhasının kuvvet toplanması ve seyir öncesi brifingi, üç ve dördüncü safha deniz eğitimleri, beşinci safhası da tatbikat sonu değerlendirmesini ve seçkin gözlemci günü faaliyetlerin, tatbikatın üçüncü ve dördüncü safhasında temel ve ileri seviye denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı, olduğu deniz eğitimleri icra edildiğini belirten Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz yaptığı bilgilendirme konuşmasında TCG Derya, TCG Anadolu ve denizaltı filosuna yeni katılan TCG Pirireis gemileri ilk defa üç farklı sınıftan gemi olarak deniz üstünde yakıt ve firkateyn ikmali yaptığını ifade etti.

Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz "Türkiye ev sahipliğinde icra edilen denizaltı savunma tatbikatıdır. Doğu Akdeniz'de 4-15 Kasım 2024 arasında olan tatbikat faaliyetlerimiz bugüne kadar başarıyla icra edilmiştir. Planlanmış olan Mavi Balina Tatbikatı Donanma Komutanlığı tarafından kontrol edilerek Denizaltı Üs Komutanlığı, Deniz, Hava Komutanlığı ve Güney Grup Komutanlığı tarafından icra edilmiştir. Tatbikattan istifadeyle denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz TCG Derya yine ilk kez bir tatbikata iştirak etmiş. Üç farklı sınıfta gemiye denizde akaryakıt ikmalini başarıyla yapmıştır. Bahriyemizin en büyük iki gemisi olan TCG Derya ve TCG Anadolu arasında ilk kez denizde akaryakıt ikmali ve firkateyn transferi başarıyla gerçekleşmiştir. Sualtı akustiği ve gemi inşa uzmanı akademisyen ve mühendislerimiz denizaltılarla dalışlara katılmış. Mavi balina davet tatbikatı sayesinde dost ve müttefik deniz kuvvetleri personelleriyle birlikte çalışabilirliğimiz gelişmiştir. Tatbikatın beşinci safhasında seçkin gözlemci faaliyetleri kapsamında basın brifingi sonrasında savunma sanayii firmalarının tanıtım faaliyetleri ile inşaat teknolojilerinin sualtı harbine etkisi temalı akademik panel icra edilecektir" şeklinde konuştu.

"Akademisyen ve mühendislere fahri denizaltıcı belgeleri verildi"

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, faaliyette yaptığı konuşmada "Bugün Mavi Balina Tatbikatı'nı tamamlamış bulunuyoruz. Dost ve müttefik ülke geliştiricileri ve unsurları tarafından sağlanan katılımları nedeniyle duyduğu memnuniyeti öncelikle ifade etmek isterim. Temennimiz bu birlikteliğin artarak devam etmesidir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak birliklerimizin modernizasyonu, harekat ihtiyaçlarımızın karşılanması kapsamında üniversitelerimiz ve Savunma Sanayii firmalarımız ile yakın işbirliği içinde çalışmaya çok önem veriyoruz. Bu çerçevede tatbikatımıza denizaltılarda iştirak etmiş olan iki akademisyen ve bir mühendisimize ben teşekkür ediyorum. Edindikleri bu tecrübelerini, çalışmalarını ve tabi ki ülkemize çok faydalı olacağını değerlendiriyorum. Onlar birer fahri denizaltıcı. Bu nedenle kendilerine fahri denizaltıcı belgelerini takdim edeceğiz. Tatbikatta görev almış başka denizaltı komutanları olmak üzere tüm personellere ayrıca teşekkür ediyorum" sözlerinin ardından tatbikata katılan akademisyen ve mühendislere fahri denizaltıcı belgelerini takdim etti.

Mavi Balina 2024 tatbikatı basın faaliyeti gününde, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve beraberindekiler savunma sanayii firmalarının hazırladığı stantları gezerek bilgi aldı. Faaliyet, 'Gelişen Teknolojilerin Sualtı Harbine etkisi ' temalı akademik panel ile devam ederken tatbikat 15 Kasım günü sona erecek.