Mavi Balina 2024 Tatbikatı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Mavi Balina 2024 Tatbikatı Tamamlandı

Geniş Video İzle

Mavi Balina-24 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde sona erdi, 11 ülke katıldı.

14.11.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mavi Balina 2024 tatbikatı basın faaliyet programı tamamlandı

MUĞLA - Türkiye'nin ev sahipliğinde her iki yılda bir düzenlenen ve 9. kez Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen, Denizaltı Savunma Harbi ağırlıklı eğitimlerin icra edildiği NATO üyesi ve 11 farklı ülkeden gözlemcinin katıldığı Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı yarın sona erecek. TCG Derya ve TCG Anadolu gemilerinin ilk defa bu tatbikatta yakıt ikmal ve firkateyn ikmalleri yaptığı belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda tatbikat hakkında basın faaliyeti programı gerçekleştirildi. Mavi Balina - 24 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları, ABD ve Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden Deniz Karakol Uçakları ve 11 farklı ülkeden gözlemcilerin katılımıyla 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında, Doğu Akdeniz'de icra edildi.

Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı basın faaliyet programları dahilinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Harp Filo Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Denizaltı gemi komutanları ve müttefik ülke kuvvet komutanlarının katılımı, ve savunma sanayiinde görevli firmaların mühendis ve Savunma Sanayi Üniversitesi'nden akademisyenlerin katılımı ile basın faaliyet programı ve denizaltı savunma sistemleri fuarı düzenlendi.

'TCG Anadolu ve TCG Derya ilk kez tatbikata katılım sağladı '

5 safhadan oluşan Mavi Balina-2024 Tatbikatı'nın ilk iki safhasının kuvvet toplanması ve seyir öncesi brifingi, üç ve dördüncü safha deniz eğitimleri, beşinci safhası da tatbikat sonu değerlendirmesini ve seçkin gözlemci günü faaliyetlerin, tatbikatın üçüncü ve dördüncü safhasında temel ve ileri seviye denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı, olduğu deniz eğitimleri icra edildiğini belirten Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz yaptığı bilgilendirme konuşmasında TCG Derya, TCG Anadolu ve denizaltı filosuna yeni katılan TCG Pirireis gemileri ilk defa üç farklı sınıftan gemi olarak deniz üstünde yakıt ve firkateyn ikmali yaptığını ifade etti.

Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz "Türkiye ev sahipliğinde icra edilen denizaltı savunma tatbikatıdır. Doğu Akdeniz'de 4-15 Kasım 2024 arasında olan tatbikat faaliyetlerimiz bugüne kadar başarıyla icra edilmiştir. Planlanmış olan Mavi Balina Tatbikatı Donanma Komutanlığı tarafından kontrol edilerek Denizaltı Üs Komutanlığı, Deniz, Hava Komutanlığı ve Güney Grup Komutanlığı tarafından icra edilmiştir. Tatbikattan istifadeyle denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz TCG Derya yine ilk kez bir tatbikata iştirak etmiş. Üç farklı sınıfta gemiye denizde akaryakıt ikmalini başarıyla yapmıştır. Bahriyemizin en büyük iki gemisi olan TCG Derya ve TCG Anadolu arasında ilk kez denizde akaryakıt ikmali ve firkateyn transferi başarıyla gerçekleşmiştir. Sualtı akustiği ve gemi inşa uzmanı akademisyen ve mühendislerimiz denizaltılarla dalışlara katılmış. Mavi balina davet tatbikatı sayesinde dost ve müttefik deniz kuvvetleri personelleriyle birlikte çalışabilirliğimiz gelişmiştir. Tatbikatın beşinci safhasında seçkin gözlemci faaliyetleri kapsamında basın brifingi sonrasında savunma sanayii firmalarının tanıtım faaliyetleri ile inşaat teknolojilerinin sualtı harbine etkisi temalı akademik panel icra edilecektir" şeklinde konuştu.

"Akademisyen ve mühendislere fahri denizaltıcı belgeleri verildi"

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, faaliyette yaptığı konuşmada "Bugün Mavi Balina Tatbikatı'nı tamamlamış bulunuyoruz. Dost ve müttefik ülke geliştiricileri ve unsurları tarafından sağlanan katılımları nedeniyle duyduğu memnuniyeti öncelikle ifade etmek isterim. Temennimiz bu birlikteliğin artarak devam etmesidir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak birliklerimizin modernizasyonu, harekat ihtiyaçlarımızın karşılanması kapsamında üniversitelerimiz ve Savunma Sanayii firmalarımız ile yakın işbirliği içinde çalışmaya çok önem veriyoruz. Bu çerçevede tatbikatımıza denizaltılarda iştirak etmiş olan iki akademisyen ve bir mühendisimize ben teşekkür ediyorum. Edindikleri bu tecrübelerini, çalışmalarını ve tabi ki ülkemize çok faydalı olacağını değerlendiriyorum. Onlar birer fahri denizaltıcı. Bu nedenle kendilerine fahri denizaltıcı belgelerini takdim edeceğiz. Tatbikatta görev almış başka denizaltı komutanları olmak üzere tüm personellere ayrıca teşekkür ediyorum" sözlerinin ardından tatbikata katılan akademisyen ve mühendislere fahri denizaltıcı belgelerini takdim etti.

Mavi Balina 2024 tatbikatı basın faaliyeti gününde, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve beraberindekiler savunma sanayii firmalarının hazırladığı stantları gezerek bilgi aldı. Faaliyet, 'Gelişen Teknolojilerin Sualtı Harbine etkisi ' temalı akademik panel ile devam ederken tatbikat 15 Kasım günü sona erecek.

Mavi Balina 2024 Tatbikatı Tamamlandı
Kaynak: İHA

Türkiye, Savunma, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mavi Balina 2024 Tatbikatı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
22:11 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike’nin cansız bedenine ulaşıldı 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike'nin cansız bedenine ulaşıldı
22:01 Nusret’in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi
21:57 FIFA’dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek
21:50 Antalya’da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş
21:42 Seçil Erzan’dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan’ı suçladı, tahliyesini istedi Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
21:10 Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 16:09:39. #1.13#
SON DAKİKA: Mavi Balina 2024 Tatbikatı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.