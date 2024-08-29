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Medicana ile Fenerbahçe Voleybol Şubesi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

İSTANBUL - Medicana ile Fenerbahçe Spor Kulübü Voleybol Şubesi arasında isim ve sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi. Anlaşma ile Fenerbahçe Kadın Voleybol ve Erkek Voleybol Takımlarının ismi 'Fenerbahçe Medicana' oldu.

Medicana ile Fenerbahçe Spor Kulübü Voleybol Şubesi arasında isim ve sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen imza törenine; Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik ile takım kaptanları Eda Erdem ve Fabian Drzyzga katıldı.

"Hem Fenerbahçemiz hem de Türk sporu için çok önemli bir anlaşma"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, törende yaptığı açılış konuşmasında bu önemli iş birliğine vurgu yaptı. Sözlerine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kulübün eski teknik direktörü Cristoph Daum'u anarak başlayan Kızılhan, "Fenerbahçemiz için çok büyük başarılar sağlamış, ülkemizi vatanı gibi gören, ülkemizin ve kulübümüzün değerlerine saygı ve aidiyet duyan, adeta bizden biri olan değerli hocamız Daum'u kaybettik. Toprağı bol olsun. Bugün, bizler için çok önemli bir gün ve imza töreni. Bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklarından, sponsorluk anlaşmalarından biri; hem Fenerbahçemiz hem de Türk sporu için. Türk sporuna ve özellikle voleybol branşına olan katkımızı daha da ileriye taşıyacak bir iş birliğinin duyurusu için hepiniz hoş geldiniz" dedi. Kızılhan, "Medicana Sağlık Grubu, Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımıza isim ve göğüs sponsoru oldu ve aynı zamanda voleybol şubemizin sağlık sponsorluğunu üstlendi. Hedeflerimize ulaşmamızda büyük katkı sağlayacak olan Medicana Sağlık Grubu ile yaptığımız bu anlaşma için, aynı zamanda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan, Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Bozkurt'a, bu değerli katkıları ve Fenerbahçe'ye olan inançları için şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu güçlü iş birliği, yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Türk voleybolunu da ileriye taşıyacaktır"

Ardından söz alan Fenerbahçe Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Medicana Sağlık Grubu'nun Erkek ve Kadın Voleybol Takımlarımıza isim sponsoru olarak destek olması, Fenerbahçe'nin amatör branşlara verdiği önemin bir göstergesi ve sporun her dalında en üst düzeyde yer alma hedefimizin bir parçasıdır. Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Bozkurt'a, kulübümüze olan inancı ve destekleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu güçlü iş birliği, yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Türk voleybolunu da ileriye taşıyacaktır. Bu iki büyük ismin bir arada olması hedeflerimizi daha da büyütecektir. Avrupa'daki ve Türkiye'deki bütün kupalara talibiz. Bununla ilgili ciddi bir yapılanma içerisindeyiz ve umut ediyorum ki, bu dönemde Medicana ile beraber bütün istediğimiz başarılara ulaşır ve taraftarlarımızı memnun ederiz" dedi. "Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu iddia ediyoruz" ifadelerini kullanan Belgü, "Futbolla ilgili bunu çok rahatlıkla söyleyemiyoruz ama net bir şekilde Fenerbahçe'nin bütün branşlarda ne kadar iddialı olduğuna hepiniz şahitsiniz. Bunun en önemli göstergelerinden biri; sponsorlarımızın da kulübümüz gibi amatör şubelere, olimpik branşlara verdikleri destekle net şekilde gözüküyor. İnşallah bu iş birliği hem Medicana hem de Fenerbahçe için; dolayısıyla 'Fenerbahçe Medicana' için hayırlı olur ve büyük zaferlere ulaşırız. Katılımınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah kupaları kaldırırken de bir arada oluruz" diyerek sözlerini noktaladı.

"Voleybolu Türkiye'deki birçok spor branşının önüne çıkaran Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum"

Medicana adına açıklamalarda bulunan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya ise şunları söyledi: "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çok değerli Genel Sekreteri Burak Bey'e ve Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Bey'e misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin en değerli voleybolcuları ile Türkiye'nin en büyük sağlık markasının bir arada olması tesadüf değil, gurur verici. ve yine dünyada ve Türkiye'de sayısız başarılar kazanmış Fenerbahçe Kadın ve Erkek Voleybol Takımının uluslararası arenada, rekabetin üst düzey olduğu bir alanda ve bunu uzun yıllar sürdürülebilir bir şekilde yapabilmesi müthiş bir şey, bu da gurur verici. Voleybolu Türkiye'deki birçok spor branşının önüne çıkaran bu değerli arkadaşlarımızı ve bu arkadaşlarımıza o ortamı hazırlayan değerli Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik etmek istiyorum. Bu da ayrıca bir gurur verici durum."

"Bu hedefler içerisinde sonuna kadar yer almak istiyoruz"

Reha Özkaya, "Bugün, bu tarihi imzaları atarken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, bizi buraya getirmek ve bu imzaları attırmak için çok çaba sarf ettiler. Çünkü çok önemli ve değerli projelerimiz var. Hulusi Bey'in hedefleri büyük, biz bu hedefler içerisinde sonuna kadar yer almak istiyoruz. O yüzden özellikle işin bu sürece gelmesinde başkanlarımız büyük rol üstlendiler. Evet, toplantı başladığından bu yana bile Medicana Sağlık Grubu, Türkiye'de ve dünyada açtığı hastanelerde binlerce kişiye sağlık hizmeti sundu. Günde 30 bin hastaya hizmet veren, yaklaşık 12 bin çalışanı olan, Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük sağlık kuruluşuyuz. Bunun sorumluluğunun ne olduğunu biliyoruz çünkü bu ülkede sağlığı kaybedince geriye kalan çarpanın sıfır olduğunu ülkemizde ve dünyada hepimiz gördük. O yüzden en büyük servetimiz sağlık. Sporcularımızın da sağlığına aynı derecede önem veriyoruz. Türkiye'de, Dünya'da yapabildiğimiz, kazanabildiğimiz bütün değerleri de yine Türkiye'deki bugünün, yarının gençlerine ve sporcularına odaklamaya kararlıyız. Bunu sadece bugün değil kıymetli basın mensupları hatırlayacaktır; geçen sene yine bu dönemde Fenerbahçe Kadın Futbol Takımının sponsorluğu için buradaydık. ve ne demiştik? 'Fenerbahçe enerjisini Petrol Ofisi'nden alıyor ama gücünü sırtını dayadığı Medicana'dan alıyor' demiştik. Başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

"Voleybol, Türk sporu olma yolunda ilerliyor"

Reha Özkaya, "Evet, öyle bir sağlık grubu düşünün ki; Medicana'da yıl sonu toplantılarında çalışanlarımızla birlikte motivasyon amacıyla, Melissa Vargas'ın, Eda Erdem'in maçlardaki o motivasyon dolu çalışmalarını izliyoruz. Nasıl bir arada sevindiler, üzüldüklerinde nasıl bir arada motive oldular, bunu 12 bin kişiye gösteriyoruz, bir sağlık grubu olarak. Voleybol, Türk sporu olma yolunda ilerliyor. Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu bir ülkenin en değerli oyuncuları yine Fenerbahçe Voleybol Takımının içinden geliyor. Burada pozitif ayrımcılık yapıp 'Filenin Sultanları' gibi belirtmek istemiyorum ama 'Filenin Efeleri' de var. Erkek Voleybol Takımımızla da ilgili Fenerbahçe'nin bu yıl ciddi çalışmaları ve hedefleri olduğunu biliyoruz. Biz Medicana olarak bu başarı odaklı süreçlerin her birinde yer alacağız. Eda Kaptan için söylemiştim; 'Türkiye'nin heykeli dikilen tek voleybolcusu, acaba dünyada da var mıdır?' diye. Kendisinin atalarının topraklarında, Bosna Hersek Saraybosna'da bir hastane açıyoruz, Balkanlar'ın en kapsamlı hastanesi olacak. Türkiye'nin diasporasının, Türkiye'ye gönül veren insanların olduğu Almanya'da, İngiltere'de birçok yerde 'Burası bir Türk yatırımıdır, Türk hastanesidir' diye övgüyle gitmek için bekleyen insanlar var. Yurt dışına çıktığınız zaman bunu çok yakından görürsünüz, hissedersiniz. O yüzden Eda Kaptan'a söylüyorum ve kendisinden antrenman ve maç programları doğrultusunda bir söz istiyorum; Bosna Hersek Hastanemizin açılışında inşallah bizi orada yalnız bırakmayacak" açıklaması yaptı.

"Sporda da şiddete karşıyız"

"Bugün Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Kadın-Erkek Voleybol Takımlarının sponsorluk imza töreni için buradayız ama sadece bu anlaşmamız yok" diyen Özkaya, "Biliyorsunuz, Fenerbahçe Üniversitemiz var. Spordan sanata, mühendislikten sağlığa birçok alanda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasında olma hedefine hızla ilerleyen Fenerbahçe Üniversitesi, yine Fenerbahçe Spor Kulübü ve Medicana Sağlık Grubu'nun iş birliğinde hayata geçen, büyük üniversiteler arasında yerini üst sıralara tırmandıran bir kuruluş. Bu da yarının akademik kadrolarına yaptığımız çalışmalardan biri. Kurumsallık adına, 'Fenerbahçe Üniversiteliyim' demek büyük bir ayrıcalık olsa gerek. Yine MBA Okulları ile yarının gençlerini, yarının Türkiye'sine hizmet edecek sporcuları, gençlerini ortaya çıkarıyoruz. Bütün bunların hepsi, bu ülkeden kazandığını yine bu ülkenin gerçeklerine yatırım yapmakla oluyor. Son sözüm, sosyal bir mesaj olsun… Evet, sağlıkta şiddete karşıyız. Hekimlere, hemşirelere, sağlık çalışanlarına amansızca yapılan şiddete karşıyız. Ama sporda da şiddete karşıyız. Kim olursa olsun, başkana, sporcuya, hakeme kime olursa olsun, sporun her branşında şiddete karşıyız. Bu yüzden, Medicana Sağlık Grubu, MBA Okulları ve Fenerbahçe Üniversitesi çalışanları olarak önümüzdeki yıldan itibaren bir Fair-Play ödülü vermeye karar verdik. Bütün çalışanlarımızın oy birliği ile en başarılı takıma değil, en centilmen takıma ve oyuncuya Türkiye'nin sporda ve insan olarak yarınlara örnek olacak her sporcusuna; maddi ve manevi anlamda içeriği olan bir Fair-Play ödülünü önümüzdeki yıldan itibaren başlatıyoruz. Bu yıl Fenerbahçe Kadın-Erkek Voleybol Takımlarına son derece muhteşem bir sezon diliyor, Medicana'nın başarıların bir parçası olmasını yürekten istiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu sezon hep birlikte güzel şeylere imza atacağız ve nice kupalar alacağız"

Fenerbahçe Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, "Umarım, hep birlikte başarılı bir sezon geçiririz. Gördüğünüz gibi formalarda Medicana çok güzel gözüküyor, çok yakıştı. Umarım bu sezon hep birlikte güzel şeylere imza atacağız ve nice kupalar alacağız. Hepimize hayırlı olsun, çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu şampiyonluklar hiçbirimize yetmiyor, yetmeyecek"

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı olarak çok heyecanlıyız. Biz de Milli Takım'dan dönen hem yöneticiler, hem oyuncular olarak yeni sezon hazırlıklarına yeni katıldık. Çubuklu formamızı, taraftarlarımızı ve sizlerle beraber olmayı çok özledik. Yeni formalarımızı çok beğendik. Ben, sözlerime devam ederken başta Hüseyin Bozkurt olmak üzere tüm Medicana Ailesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizler sizlerin varlığı ve desteğiyle bu kadar güçlü mücadele edebiliyoruz. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonun şampiyonu fakat bu şampiyonluklar hiçbirimize yetmiyor, yetmeyecek. Hedefimiz çok daha büyük ve fazla kupalar kazanarak bunları müzemize getirmek. Umuyorum ki, Medicana'nın bizlere verdiği güç ve desteğiyle birlikte yeni sezonda ve ileriki yıllarda artarak devam eden başarılarla birlikte arzu ettiğimiz Avrupa, dünya ve Türkiye'deki kupaları kaldırmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz, kadın voleybolunda son dönemde tarih yazılıyor, biz de bu tarihin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Emeğimiz olduğu ve sayfalara adımızı yazdırdığımız için çok mutluyuz. Fenerbahçe Medicana, bu destekte tabii ki lokomotiflerden, en öncülerden biri. Sektöründe önde Medicana ile birlikte bu yolda yürüyeceğimiz için tekrar tekrar çok mutluyuz. Bizim maçlar çok heyecanlı oluyor, kalplerin durma noktasına geldiği setler oynanıyor ama artık içimiz çok rahat çünkü Medicana ile birlikte sağlıklı, sıhhatli ve sakatlıksız bir sezon diliyorum hepimiz için" ifadelerini kullandı.

"Güçlerimizi birleştirerek başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyorum"

Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem de, "Medicana Sağlık Grubu'na destekleri için teşekkür ediyoruz. Sizlerle güçlerimizi birleştirerek başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyorum. Umarım hep birlikte güzel zaferlere ulaşırız. Ailemize hoş geldiniz." dedi. Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Fabian Drzyzga ise, "Bu sezon ilk kez formasını giyeceğim Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı olarak bugün buradayım. Kısa sürede gördüklerim ne kadar büyük bir camiada olduğumu anlamama yetti. Sponsorluk anlaşması hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezonda bol şans getirmeniz dileğiyle" temennisiyle sözlerini tamamladı.