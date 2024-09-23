Metin Arolat, İzmir’de Gözyaşlarıyla Uğurlandı

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Metin Arolat'ın cenazesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül akşamı sahne alan ve aniden fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanat camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Arolatın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

Sevenlerini yasa boğan Metin Arolat için dün İstanbul Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Arolat'ın cenazesi bugün de memleketi İzmir'e getirildi. Arolat Ailesi ve ünlü sanatçının dostları, sevenleri Karşıyaka ilçesi Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde son görevlerini yapmak üzere bir araya geldi. Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, şarkıcı Işın Karaca, 'Kuşum Aydın' lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular, Gökhan Keser, Özgür Çevik, oyuncu Alp Kırşan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti. Metin Arolat'ın yakın arkadaşı yapımcı Armağan Çağlayan cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı.

"Çok iyi bir kardeşti, sevilen biri olması çok önemli"

Cenaze töreninde konuşan Arolat'ın ablası Fatoş Alkan, "Kimse için kötülük düşünmeyen, herkese elini uzatan bir insandı. Onun için de çok seviliyordu. Çok iyi bir kardeşti. Kalp rahatsızlığı da yoktu. Babası kalpten öldü dediler ama babam beyin kanserinden öldü. Ailede kalp rahatsızlığı olan yoktu. Sevilen bir insan olması çok önemli. Gerçekten kalben çok iyi bir insandı. Sadece insanlara değil hayvanlara, canlıların hepsine iyi davranırdı. Kimse için kötü düşünmez ve davranmazdı. Çok kişiye el uzattığına eminim. Allah rahmet eylesin" dedi.

"Belirgin bir rahatsızlığı yoktu, sahneye çıkmadan önce serum almadı"

Metin Arolat'ın yaklaşık 4 ay önce bir hastaneye Check-up yaptırmaya gittiğini ve oradaki sonuçlara göre hiçbir rahatsızlığının olmadığını söylediklerini belirten abla Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman diyet yapıyordu. Sabah 3 tane yumurta yemiş, öğle yemeğinde tavuğunu yemiş. Tuzu ve yağı azaltmıştı. Belirgin bir rahatsızlığı yoktu. Sahneye çıkmadan önce serum almadı. Ara ara kendini kötü hissettiği zaman serum alıyordu ama son zamanlarda serum almadı, bana söylüyordu."

Aydın Uğurlular ise Metin Arolat ile 35 yıldır tanıştıklarını, çok üzgün olduğunu, bu sebeple de söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti.

"Kendisiyle çok güzel projelere imza attık"

Cenaze töreninde konuşan şarkıcı Gökhan keser de "Birlikte çok güzel projelere imza attık. Çok güzel klipler çektik. Oradaki hallerini tanıyınca kendisine daha da hayran oluyorsunuz. Çok üzgünüm. Allah yakınlarına sabır versin" diye konuştu.

"Birlikte tatile gidecektik, Ekim ayı için bilet almıştık"

Metin Arolat'ın bilindik bir rahatsızlığı olmadığına değinen televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, "Ölen öldü, arkasından polemiklere gerek yok. Bizim can arkadaşımız öldü. Metin, Türkiye müzik sektörünün kıymet taşı. Ama hiç kimse bunu fark etmiyor. Türk Pop Müziği, Metin'in çektiği kliplerle Türk Pop Müziği oldu. Eğer Metin olmasaydı, bugün bir Türk Pop Müziği endüstrisi bence olmazdı. Metin, içinde kötülük olmayan tek insan. Hiç kötülük bilmezdi. O yüzden bu piyasada hak ettiği yerde olmadı. Bizim piyasada hak ettiğiniz yerde olmak kötülük gerektirir. Son programda çok neşeliydi. Bana tişört hediye etti. Çok güldük, eğlendik. Birlikte tatile gidecektik, Ekim ayı için bilet almıştık" açıklamalarında bulundu.

"Bir şey hazırlayacağım zaman metini arardım"

Metin Arolat'ın 90'lı yıllardan bu tarafa herkesin yanında olduğunu söyleyen şarkıcı Işın Karaca, "Müzikal görüntü, ne ararsan bir şey hazırlayacağım zaman Metin'i arayıp 'ne düşünüyorsun Meto?' derdim. Onun görüşü çok önemli. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Çok sevilmenin bedeli bu. Yattığı yer hiçbir zaman incinmesin. Bu kadar değer verilmesi çok kıymetli. İnşallah hepimizin arkasından bu kadar iyi konuşan insan olsun. Başımız sağ olsun" diye belirtti.

Karşıyaka'da toprağa verildi

Törenin ardından alkışlarla uğurlanan Arolat'ın naaşı, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.