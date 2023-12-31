Milli Savunma Bakanı Güler: Hava Kuvvetlerimiz 2 ayda 5 bin 500 sorti gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Güler: "Hava Kuvvetlerimiz bir yılda yapılan sorti sayısına ki bu 5 bin 500 sortidir; 2 ay içinde ulaşarak sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri en açık şekilde ortaya koymuştur"

"Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız; artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir"

ADANA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Hava Kuvvetlerimiz bir yılda yapılan sorti sayısına ki bu 5 bin 500 sortidir; 2 ay içinde ulaşarak sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri en açık şekilde ortaya koymuştur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile yeni yıl dolayısıyla Hava Kuvvetlerimizin kahraman personeli ile bir araya geldi. Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığını ziyaret eden Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı. Güler, yeni yılda görev sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Burada bulunan havacılara seslenen Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak görevlerimizi üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023 yılını geride bırakırken 2024 yılına yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılda da görev ve sorumluluklarımızı yine azimle yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor; ailelerinizle birlikte hepinize sağlık, esenlik ve başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Böylesine zorlu bir yılda Milli Savunma Bakanlığının; devletin bekası, ülkenin ve asil milletin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Güler, "Şanlı ordumuz destansı başarılar elde etti. Önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılı da bölgemizde ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olmuştur. Böylesine zorlu bir yılda Milli Savunma Bakanlığımız; devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmüştür. Bu kapsamda şanlı ordumuz; son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahküm olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir" ifadelerini kullandı.

22 Aralık'ta Pençe Harekatı bölgesinde, 23 Aralık'ta ise Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 askerin şehadet makamına ulaştığını hatırlatan Güler, "Şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların bizlere emaneti olan değerli ailelerinin daima yanında olacak, fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz. Son teröristi de etkisiz hale getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde, bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacak; başta şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri olmak üzere tüm sevenlerinin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Bilinmelidir ki kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız; artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir. Hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Siz kahraman silah arkadaşlarımın gerektiğinde canlarını feda ederek milli ve manevi değerlerimizi korumak için daima göreve hazır olduğunuzu görmek, bu irademizi daha da pekiştirmektedir" diye konuştu.

Hava Kuvvetlerinin 1 yılda yapılan sorti sayısına 2 ayda ulaştığını ifade eden Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin en etkin ve yoğun faaliyetlerini icra ettiği bu dönemde semalarımızdaki gücümüz olan Hava Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Hava Kuvvetlerimizin sancağını taşıyan siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarım da bu kapsamda önemli ve kritik görevler icra etmektesiniz. Nitekim sizlerin üstün gayret ve fedakarlığıyla Hava Kuvvetlerimiz, gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki gerçekleştirdiği etkili ve başarılı hava operasyonları ile ordumuza belirleyici ve kritik katkılar sağlamakta, uluslararası barışı destekleme görevleri ile eğitim ve tatbikat faaliyetlerini icra ederek saygınlık ve gücünü sürekli olarak geliştirmektedir. Ayrıca, ülkemizi yasa boğan 6 Şubat tarihli depremlerin ilk anından itibaren Hava Kuvvetlerimiz, kurduğu hava köprüsü ile yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi için üstün gayret göstermiş; en ücra köylere kadar vatandaşlarımıza yardımları ulaştırmıştır. Hava Kuvvetlerimiz bu süreçte, bir yılda yapılan sorti sayısına ki bu 5 bin 500 sortidir; 2 ay içinde ulaşarak sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri en açık şekilde ortaya koymuştur" ifadelerine yer verdi.

Hava Kuvvetlerinin en köklü birliklerinden olan Türkiye'nin gururu 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığının da yurt içinde ve sınır ötesinde kritik hava harekatları icra etmiş, kahraman pilotları ve havalıları da bu başarının mimarı olduklarını vurgulayan Güler, "Gururla ifade etmeliyim sizler tüm faaliyetlerinizde elde ettiğiniz büyük başarılarla ülkemizin iftihar kaynağı oldunuz. Büyük bir özveriyle görev yapan Hava Kuvvetlerimizin bütün personelini üstün gayretleri ve başarıları dolayısıyla gönülden kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Sizler, görevlerinizi layıkıyla icra ederken bizler de Hava Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri artırmak, hava gücümüzü dünyanın önde gelen hava ve uzay güçlerinden biri haline getirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımız, bundan sonra da artan bir ivmeyle devam edecektir. Semalarımızın çelik kartalları, kahraman havacılar, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile başladığımız bu süreçte; görevlerinizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getireceğinize, büyük ve güçlü Türkiye'yi geleceğe güvenle taşımak için azim ve coşku ile daha çok çalışacağınıza, ve böylelikle asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Sözlerime son verirken; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. -Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yeni yılda bir kez daha her birinize sağlık, esenlik ve başarılar diliyor; sizleri sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz ve bahtınızın semalar kadar açık olmasını diliyorum. Emniyetli uçuşlar. Kalın sağlıcakla" şeklinde konuştu.