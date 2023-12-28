MSB: "(Irak ve Suriye'nin kuzeyi) Bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hale getirmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı:

"Bakan Güler terör saldırılarında yaralanan personelimizi hastanede ziyaret etmiştir"

"Tek hedefimiz teröristlerdir"

"(Şehit haberlerinin sosyal medyadan verilmesi) Yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmelidir"

"Suriye'de 27'si son bir haftada olmak üzere bin 502 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 22-23 Aralık tarihlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılar sonrasında bölgede 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 22-23 Aralık tarihlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarda şehit olan Kahraman Mehmetçik'in hainlere geçit vermediğini belirterek, "Bu saldırılarda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hale getirmiştir"

Tuğamiral Zeki Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Hain terör saldırıları sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan toplam 71 hedef başarıyla imha edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik,

çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Böylece; 81'i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201'e ulaşmıştır."

"Bakan Güler terör saldırılarında yaralanan personelimizi hastanede ziyaret etmiştir"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile, düzenlenen hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiğini hatırlatan Aktürk, "Bakanımız 22-23 Aralık'ta teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar sonrası düzenlenen hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etmiş, ardından bölgeye giderek şehitlerimiz için Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen uğurlama törenlerine katılmış ve menfur terör saldırılarında yaralanan personelimizi hastanede ziyaret etmiştir. Ziyaretleri çerçevesinde Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak devam eden operasyonlara ilişkin talimatlar veren Bakanımız, halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulamıştır" diye konuştu.

Pençe serisi operasyonlar ile 2 bin 934 silah ve yaklaşık 1 milyon 377 bin mühimmat ele geçirildi

Pençe serisi operasyonların tarihine ilişki konuşan Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

Tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmeyi öngören "Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti" kapsamında Irak'ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan "Pençe Serisi" operasyonlar ile çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken yine çok sayıda mağara, sığınak, barınak, silah ve mühimmat ele geçirilmiş, terör örgütüne ağır darbe indirilmiştir. Böylece yurt içinde bitme noktasına gelen bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik saldırıları engellenmiştir. PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak/barınak ve lojistik tesisleri imha etmek, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgede alan hakimiyeti tesis ederek hudut emniyetini ileriden sağlamak maksadıyla icra edilen Pençe Operasyonları kapsamında; 27 Mayıs 2019'da Hakurk'a başlatılan Pençe-1, 12 Temmuz 2019'da Pençe-2 ile genişletilmiş, sağlanan alan hakimiyetinin artırılması maksadıyla Haftanin'e 23 Ağustos 2019'da Pençe-3 ve 16 Haziran 2020'de Pençe-Kaplan, 23 Nisan 2021'de Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine yönelik eş zamanlı olarak başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım ile terör örgütü üzerindeki baskı daha da artırılmış, 17 Nisan 2022'de Zap, Metina ve Avaşin bölgelerine başlatılan Pençe Kilit operasyonu ile toplamda 2.453 kilometrekarelik alan kontrol edilerek kilit kapatılmış ve Irak hududumuzun ileriden kontrolü tamamen sağlanmış, alan hakimiyeti genişletilmiş ve terör örgütünün hareket serbestisi ile eylem kabiliyeti büyük ölçüde engellenmiştir. Bahse konu operasyon serisi ile "girilemez" denilen yerlere girilmiş, "ulaşılamaz" denen yerlere ulaşılarak toplam; bin 655 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bin 999 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 2 bin 472 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 2 bin 934 silah ve yaklaşık 1 milyon 377 bin mühimmat ele geçirilmiştir."

"Tek hedefimiz teröristlerdir"

Asos ve Kandil gibi terör yuvalarına harekat icra edildiğine vurgu yapan Aktürk, "Bu operasyonlara ilave olarak planlı ve ani hava harekatları ile gece, gündüz ve her türlü hava şartında sınırlarımızdan yaklaşık 150 km derinlikte bulunan Asos ve Kandil gibi terör yuvalarına harekat icra edilmekte ve teröristlerin barınakları yerle bir edilmektedir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmış, bir gece ansızın terör inlerini yerle bir etme kararlılığımız gösterilmiştir. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki Suriye ve Irak'taki tüm operasyonlarımız; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak icra edilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir ve PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir" açıklamasında bulundu.

"Yalnızca resmi açıklamalara itibar etmelidir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şehit ve yaralı personel olması durumunda olay ve durumun tüm boyutlarını dikkate alarak, yürürlükteki mevzuat kapsamında hareket ettiğini bildiren Aktürk, "Aileler; olay hakkında sağlıklı bilgilendirme yapmak ve ailenin içinde bulunacağı ruhsal durum sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukları engellemek adına içerisinde sağlık personelinin de bulunduğu bir heyet tarafından bilgilendirilmektedir. Şehit yakınlarının, haberi bu amaçla kurulan heyetten öğrenmesi, haberin farklı adreslerde veya illerde ikamet eden yakınlarına aynı anda ve mutlaka ailenin evinde yüz yüze görüşülerek verilmesi, ailesine haber verilene kadar şehidin kimlik bilgileri ve olay içeriği hakkındaki bilgilerin basın veya ilgisi olmayan kişi ve kurumlarla paylaşılmaması esastır. Olayın meydana gelişi, değerlendirilmesi, otopsi işlemleri ve ailelerin bilgilendirilmesi dahil tüm süreç tamamlandıktan sonra kamuoyuna resmi açıklama yapılmaktadır. Dolayısıyla, başta asker ailelerimiz olmak üzere milletimiz için oldukça önemli, hayati ve hassas olan bu konuda henüz ailelere haber verilmeden ve resmi açıklama yapılmadan bilgi, haber ve görsel paylaşılmamalıdır. Bazı yorum, paylaşım ve değerlendirmelerle terör örgütünün kara propagandasına ve dezenformasyonuna alet olunduğu gözlenmektedir. Bu konuda tüm kesimler; bilinçli ve sorumlu hareket etmeli, teröristlere ve teröre müzahir gruplara fayda sağlayacak tutum ve davranışlardan uzak durmalı ve yalnızca resmi açıklamalara itibar etmelidir" açıklamasında bulundu.

Suriye'de 27'si son bir haftada olmak üzere bin 502 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini hatırlatan Aktürk, "Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 496 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere bin 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

"Yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 640'a yükselmiştir"

Sınır hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ, 1'i PKK/YPG ve 1'i DEAŞ'lı olmak üzere, 7'si terör örgütü mensubudur. 3 bin 321 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 640'a yükselmiştir. Bu şahıslardan 420'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 605 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 207 bin 289 olmuştur. Yine, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 34 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.