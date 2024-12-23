Genel

Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı! Yarışmacı bakın ne yaptı

CHP Sözcüsü\'nün açıklamasına AK Parti\'nin yanıtı çok sert oldu

Narin\'i kim neden öldürdü? Sanık avukatları tv100\'de!

Pilot Bayram Çiçek son yolculuğuna uğurlanıyor

MERSİN - Muğla'da helikopter kazasında hayatını kaybeden görev şehidi Emekli Albay Pilot Bayram Çiçek, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Dün sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle havalanan ambulans helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düştü. Kazada Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan yaşamını yitirdi. Muğla'da düzenlenen törenin ardından cenazeler memleketlerine uğurlandı. Görev şehidi Emekli Albay Pilot Bayram Çiçek'in naşı da ambulansla memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Çiçek için Laal Paşa Camiinde cenaze merasimi düzenlendi.

Pilot Çiçek'in eşi Gülay ve oğlu Gökberk uzun süre gözyaşı döktü, yakınları tabuta sarılarak ağladı.

Namazın ardından Çiçek'in cenazesinin Hacınuhlu Mahallesi şehit Ahmet İnce Mezarlığına götürülerek toprağa verileceği belirtildi.