Plato AVM'de Öğretmenler İçin Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
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Plato AVM'de Öğretmenler İçin Masa Tenisi Turnuvası

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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen turnuvada öğretmenler keyifli anlar yaşadı.

28.11.2024 14:10
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Plato AVM'de öğretmenlerin masa tenisi heyecanı

İSTANBUL - Sultanbeyli Plato AVM'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi. Öğretmenler turnuvada keyifli dakikalar yaşadı.

Öğretmenler arasındaki masa tenisi turnuvası Sultanbeyli İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlendi. Turnuvaya farklı okuldan 18 öğretmen katıldı. Öğretmenlerin kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Mustafa Aydın oldu. Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Yağcı ikinci, Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Veysel Yaşık üçüncü oldu. Dereceye giren öğretmenlere sırasıyla 2 bin TL, bin 500 TL ve bin TL'lik hediye çeki verildi. Hediye çekleri Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın tarafından takdim edildi.

Plato AVM\'de Öğretmenler İçin Masa Tenisi Turnuvası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Plato AVM'de Öğretmenler İçin Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Plato AVM'de Öğretmenler İçin Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
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