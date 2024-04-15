Ramazan Bayramı tatilinde otoyollardan 11,2 milyon araç geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: " Osmangazi Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana bir günde en yüksek araç geçişi bu bayram döneminde gerçekleşti"
"Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprülerini 3 milyon 867 bin araç kullandı"
"820 bin kişi bayram tatilinde demiryolları'nı kullandı"
"Şehirlerarası otobüslerle 3 milyon 283 bin 978 yolcu seyahat etti"
ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11,2 milyonun üzerinde aracın kullandığını belirterek, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ise 2 milyon 94 bin 924 araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de 1 milyon 772 bin 112 araç kullandı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde milyonlarca insanın bayram tatiline çıktığını belirterek, Yap-İşlet-Devret Otoyol projeleri ve Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyolların yoğun olarak kullanıldığını bildirdi.
Türkiye'nin önemli Yap-İşlet-Devret projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında 3 milyon 462 bin 352 aracın geçiş yaptığını kaydeden Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise 1 milyon 55 bin 133 aracın geçiş yaptığını kaydetti. Aynı tarih aralığında İstanbul- İzmir Otoyolu'nu da 2 milyon 857 bin 657 aracın kullandığını açıklayan Uraloğlu, "Osmangazi Köprüsü'nden de 940 bin 908 araç geçişi oldu. Osmangazi Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana bir günde en yüksek araç geçişin de bu Bayram döneminden gerçekleşti. 13 Nisan'da tam tamına 117 bin 537 araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı" dedi.
" 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 155 bin 307 araç geçiş yaptı"
Bakan Uraloğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında toplam 130 bin 519 araç tarafından kullanıldığını açıkladı. Çanakkale Boğazı'nı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ise 155 bin 307 aracın geçiş yaptığını bildiren Uraloğlu, "Yine aynı tarih aralığında Ankara- Niğde Otoyolu'nu kullanan araç sayısı 954 bin 20 olarak gerçekleşti. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Birinci Kesiminde 13 Nisan 2024 tarihindeki 70 bin 908 ile en yüksek araç geçiş sayısına ulaşıldı. Otoyolun Üçüncü Kesiminde ise 6 Nisan 2024 tarihinde 106 bin 603 araç ile en yüksek sayıya ulaşıldı. Aynı dönemlerde Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'ndan 162 bin 954, Aydın- Denizli Otoyolu'nun trafiğe açık İkinci Kesiminden ise 67 bin 116 araç geçişi oldu. Bu bayramda özellikle Yap-işlet-Devret projelerimize yönelik talep, bu yatırımların ne kadar yerinde olduğunun da kanıtıdır. Vatandaşlarımız bu projelerimiz sayesinde hem güvenli hem de konforlu yolculuk yaparak sevdiklerine ulaştı" dedi.
"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2 milyon 94 bin araç kullandı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve köprülerin ise 6 Nisan- 15 Nisan 2024 tarihlerinde ücretsiz olduğunu hatırlattı. 9 Günlük bayram süresince otoyol ve boğaz köprülerinin de önemli oranda trafik aldığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü bu bayramda tam tamına 2 milyon 94 bin 924 araç kullanırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ise 1 milyon 772 bin 112 araç kullandı. Bu bayram tatilinin uzun olması ve okulların ara tatiline de denk gelmesi nedeniyle yollarımız milyonlarca araca ev sahipliği yaptı ve otoyollarımızı da 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı" diye konuştu.
"820 bin kişi demiryolunu tercih etti"
Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların huzur içerisinde sevdikleriyle geçirmesi için 5 -14 Nisan tarihleri arasında ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını hatırlattı. Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltuk ilave edildiğini belirten Uraloğlu, "Günlük sefer sayısı Ankara-İstanbul hattında 26 seferden 28 sefere, Konya-İstanbul hattında ise 8 seferden 10 sefere yükseltildi. Ankara-Konya hattında sadece Cuma ve Pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi ise Cumartesi günleri de işletilmeye başlandı. 5 Nisan-15 Nisan 2024 tarihleri arasındaki tatil döneminde İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü- Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edildi. Anahat ve bölgesel trenlerde günlük karşılıklı 28 vagon ilave edilerek 10 günlük tatil döneminde toplam 15 bin 200 koltuk kapasitesi artışı sağlandı. Bayram süresince de anahat, bölgesel ve YHT'ler ile 819 bin yolcu seyahat etti. YHT'leri 365 bin 356, anahat trenlerini 133 bin 160, bölgesel trenlerini ise 320 bin 484 yolcu kullandı" açıklamasında bulundu.
"Şehirlerarası otobüs firmaları 92 bin 749 sefer yaptı"
Bakan Uraloğlu, yapılan yatırımlarla Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollar ile donattıklarını belirterek bayram tatili boyunca 3 milyon 283 bin 978 yolcunun biletli, milyonlarca vatandaşın da özel araçları ile seyahat ettiğini açıkladı. Uraloğlu, "Bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları 92 bin 749 sefer yaptı ve milyonlarca insanımızı taşıdı. Denetimlerimiz sayesinde de vatandaşlarımız otobüslerde de rahat yolculuk yapabildi" dedi.
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